Must read: Deze sector is nog altijd ondergewaardeerd

Discount Amerikaanse smallcaps biedt kansen voor langetermijnbeleggers

Nicolas Janvier, hoofd aandelen VS en EMEA bij Columbia Threadneedle Investments, legt in een kort interview uit waarom hij nu zo gecharmeerd is van Amerikaanse smallcaps.

Grafiek van Daalder: beurswinnaars en -verliezers van de afgelopen 10 jaar

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: welke beleggingen rendeerden in de afgelopen 10 jaar het beste? Welke juist helemaal niet?

Chinese economie vliegt niet langer

#China update!

Both Manufacturing #PMI indices ('official' and Caixin) are now below 50, signaling the Chinese economy continues to deteriorate, especially now that the Services PMIs are heading toward 50.

How is that #stimulus working out for you, China? pic.twitter.com/dhKFu86VQB — jeroen blokland (@jsblokland) August 1, 2023

Centrale bank Zwitserland maakt miljardenverliezen

Dat is vervelend voor de aandeelhouders, die sinds 1 maart 2018 ca. 40% aan koerswaarde verloren. Ytd staat het aandeel een kleine 10% in het rood.

The Swiss National Bank posted a second quarter loss of 13.20 billion Swiss francs ($15.14 billion) as interest rate hikes by other central banks dented the value of its massive bond holdings.https://t.co/iDEOQS3GZ0 — Peter Spina ? GoldSeek | SilverSeek (@goldseek) July 31, 2023

Europese banken nog altijd ondergewaardeerd

De grote Europese banken hebben dit jaar een stevig koersherstel laten zien. Toch zijn ze volgens Morningstar nog altijd ondergewaardeerd. Stijgende rente biedt hogere winst, maar er doemen ook nieuwe risico's op. Top picks?

Waarom de sterk gestegen rentes de Amerikaanse economie (ditmaal) weinig pijn doen

"The U.S. economy continues on its glide path to the elusive "soft landing," even in the face of 11 rate hikes and counting. That's in large part because we spent the 15 years before the rate hikes steadily deleveraging and ensuring that debtors couldn't easily fall victim to a credit crunch." Sterk verhaal onderbouwd met de nodige grafieken.

Nvidia is de grote winnaar

Maar de meeste grote techaandelen zijn nog niet hersteld van het bloedbad in 2022.

Van beleggerseuforie is nergens sprake

Beleggers blijven ondanks stijgende beurzen defensief gepositioneerd. Regionale vertrouwensindicatoren wereldwijd noteren alle onder de 100. Het goede nieuws: het wereldwijde beleggersvertrouwen staat inmiddels wel op het hoogste niveau sinds afgelopen najaar.

S&P 500 kan met 64% kelderen

Bubbelexpert John Hussman, die terecht waarschuwde voor de crashes van 2000 en 2008, schrijft nu dat de S&P 500 met 64% zou kunnen dalen. De volgens hem extreem speculatieve bubbel staat op barsten door de torenhoge waarderingen van aandelen en ongunstige marktfactoren.

Maar Ben Carlson denkt daar heel anders over in een column waarin hij uitgebreid stil staat bij het lange termijn optimisme van Buffett en de aantrekkelijkheid van korte termijn doomscenario's. "What’s the point of investing in the first place if you don’t think the future will be better than the past?"

Er zijn meer optimisten



De #beurs vandaag: steeds meer 'beren' gooien de handdoek in de ring. Gisteren was het de beurt aan de strategen van Citigroup en Morgan Stanley, die hun negatieve visie voor de aandelenbeurzen hebben losgelaten.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/oMg4DvHBvH — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) August 1, 2023

Hernieuwde stijging meme-aandelen maakt Corné van Zeijl voorzichtig

Meme stocks zijn weer helemaal terug.

Column in het @FD_Nieuws https://t.co/YMrMlW7oQD — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 1, 2023

De verkoop van elektronica gaat weer stijgen?

Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn voor chippers.

The global electronics cycle appears to be bottoming out, as indicated by the stabilization in electronics exports from semiconductor manufacturing powerhouses Taiwan and South Korea. pic.twitter.com/KWxdfvm0fM — Gavekal (@Gavekal) August 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

AI verandert alles

Harold James voor Project Syndicate: "Whereas previous technological developments altered human behavior and appearances, the rapid rise of artificial intelligence will reshape individuals’ core social and political beliefs, including about the nature and role of the state. The use of autonomous weaponry in war is a case in point."

Wereldwijde installatie zonnepanelen gaat door het dak