Must read: Uitblijven recessie verklaard

Plus: Kies nu voor gelijkgewogen indices, inflatiedoel 2% slaat nergens op, winstgroei verschilt sterk per sector, Nederlandse vermogensongelijkheid is enorm, en meer.

"Het is nu tijd voor beleggen in gelijk gewogen indices"

Na de enorme stijging van een handjevol grote techbedrijven is het volgens Renco van Schie van Valuedge tijd om naar de vele achterblijvers te kijken. Het maakt een belegging in gelijk gewogen indices opportuun. "De geschiedenis leert ons dat de fundamentals uiteindelijk altijd terugkeren."

Inflatiedoel van 2% slaat nergens op

Vermogensbeheerder Barry Ritholtz maakt zich hard voor een minder rigide omgang met inflatie. De Fed-doelstelling (en die van de ECB) van 2% is volgens hem onnozel. "Onder de huidige omstandigheden zou 3% veel logischer zijn."

Centrale bank Japan doet het anders

Overal ter wereld verhogen centrale banken de rente in de strijd tegen inflatie. Maar er is één bank die nog steeds uit de startblokken moet komen. Wat is er zo bijzonder aan de situatie in Japan? RTL Z bericht.

Winstgroei verschilt sterk per sector

$SPX is reporting a Y/Y earnings decline of -7.3% for Q2 2023, which is the largest decline since Q2 2020 (-31.6%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/P8mXSybMmq pic.twitter.com/ZiEjqYX68P — FactSet (@FactSet) July 29, 2023

Inflatie daalt maar boodschappen blijven duur

De inflatie is in juli licht gedaald, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De inflatie kwam deze maand uit op 4,6%. In juni was dat nog 5,7%. Maar het leven blijft duur en dus gaat de consument nog meer dan anders op jacht naar koopjes. Dat is goed nieuws voor budgetwinkels. Hier het bewerkte bericht van het RTL Z. Hier het originele artikel van het CBS, dat overigens negatiever is over de economie.

Uitblijven recessie verklaard

Conclusie column Martine Hafkamp: "Zo kan het gebeuren dat we met z’n allen zitten te wachten op een recessie die niet komt. Omdat we er met zijn allen op geanticipeerd hebben zijn namelijk al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Komt er dan helemaal geen recessie? Zeker wel, ooit. Maar dat zal zijn op een moment dat vrijwel niemand er rekening mee houdt."

Hypotheekkosten romen spaarberg af

If you are wondering where those excess savings are going. What about mortgage costs? pic.twitter.com/3rOrtj1Bld — jeroen blokland (@jsblokland) July 30, 2023

De case voor obligaties

The Fed Funds Rate is now 2.4% higher than the US inflation rate. The last time monetary policy was this tight was back in August 2007. pic.twitter.com/XIhaj3ix4V — Charlie Bilello (@charliebilello) July 29, 2023

Cash biedt nu de beste hedge

Tenminste, dat geldt vooral voor Amerikaanse spaartegoeden en geldmarktfondsen. Want: "When cash yields a high real return it becomes the ultimate insurance instrument because it gives you a risk free inflation beating return in the short-term. And that is the ultimate form of financial certainty." Goed verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Eerst Amerika, dan Nederland

Rijkste Nederlanders pakken groot deel van de vermogenstaart

Wealth inequality within OECD countries



We're number one! ??‍?? pic.twitter.com/bOajwVP8PK — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) July 29, 2023

Duitsland is wederom de zieke man van Europa

#Germany is the Sick Man of Europe, again, for 3rd time since reunification. German econ is the only one among the big ones that is below pre-Corona level. Q2 data showed no growth after a recession. Enduring industrial weakness is overshadowing outlook. https://t.co/UC4MZX9d4m pic.twitter.com/XyAA5iq8Bc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 29, 2023

Vakantieland Zwitserland is inderdaad tamelijk onbetaalbaar