Must read: Iedereen zit long

Actieve beleggers zitten voor meer dan 100% long in de S&P 500. Een voorteken? Plus: hierdoor groeit tech, er is een meme-aandelenindexfonds en renteverhogingen zijn klaar.

Als er geen gekke dingen gebeuren, is het voorlopig gedaan met de renteverhogingen in de VS en in Europa, aldus Edin Mujagic.

Eén fonds beheren is beter dan twee

Voor effectenhuizen is het verlokkelijk om hun topbeleggers meerdere fondsen te laten leiden. Het brengt op de korte termijn meer geld in het laatje. Maar vanuit de klant bezien is het een slechte zaak, want de rendementen dalen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ohh, wat handig

Er is een Meme index fonds. Dan hoef je zelf niet na te denken wat nou echte meme aandelen zijn.

Een uitstekende performance overigens dit jaar. pic.twitter.com/yh23AAgGTk — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 28, 2023

Niemand wil in private equity

In vijf jaar is er niet zo weinig geld opgehaald, aldus de WSJ.



Meer met minder mensen

Dit is het slechtste advies ooit

En u geeft het uw klanten waarschijnlijk.

Hier zit de groei dus

The fastest growing and declining industries in America over the next decade, according to Visual Capitalist pic.twitter.com/4u34HPEEsz — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) July 28, 2023

Iedereen zit long

Active managers had less than 20% exposure to equities last October when the S&P 500 was at 3,500.



Today their equity exposure has jumped above 100% (leveraged long) with the S&P 500 above 4,500. This is the highest exposure since November 2021. pic.twitter.com/AAF19Sh0nE — Charlie Bilello (@charliebilello) July 28, 2023

