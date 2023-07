Must read: Party like it's 1987

De Dow Jones stijgt 13 dagen achtereen. Mooi, maar de laatste keer dat dat gebeurde was in 1987, aldus Corné van Zeijl. Plus; Brazilië heeft de meeste schuld en Lagarde loopt op eieren.

Christine Lagarde loopt op eieren

Met de terminal rate reeds bereikt of in zicht, moeten Jerome Powell en - vooral - Christine Lagarde op hun woorden passen. Zeggen dat het volgende rentebesluit afhangt van de data kan als een grote dovish verschuiving worden opgevat.

Gevolgen AI voor de beleggingsindustrie

John Rekenthaler verwacht dat kunstmatige intelligentie actieve fondsbeheerder weinig zal helpen in de concurrentie met indexfondsen. Financieel adviseurs zullen vermoedelijk overleven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meeste schuld

Brazil has one of the highest public debt burdens among emerging markets. A new fiscal framework passed earlier this year was praised for prioritizing debt stabilization while linking spending increases to revenue growth. pic.twitter.com/tcIXO1leiY — Gavekal (@Gavekal) July 26, 2023

Ojeeee...

De Dow Jones is nu 13 dagen achtereen gestegen. Dat klinkt mooi. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1987 . . . — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 26, 2023

Lastig geld verdienen

Voor beleggers is het lastig geld verdienden met themafondsen. Voor beheerders van die fondsen niet. Rara?

De impact van Hollywoordstakingen

Wat zijn de gevolgen voor mediabedrijven als er lang gestaakt wordt in Hollywood?

Negatieve geldgroei

OOPS! #Eurozone M2 money growth turned NEGATIVE for the first time in Eurozone history, in a promising sign for #inflation. M2 growth revised to -0.1% in May from initially +0.3%, and falls deeper into negative territory in June to -0.5%. pic.twitter.com/DSvBFl0Jz4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 26, 2023

Klantentrouw is zooo belangrijk

Some great companies with very loyal customers: pic.twitter.com/jzQ4A0EDl7 — Compounding Quality (@QCompounding) July 26, 2023

Nog hoger