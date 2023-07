Must read: hoge rente begint te knellen

Hoge rente eist zijn tol

De vraag naar krediet van het bedrijfsleven in de eurozone is over het afgelopen, tweede kwartaal het hardst ooit gedaald. De ongekend snelle serie renteverhogingen van de ECB ligt hieraan ten grondslag:

Bloomberg: “Demand for loans among companies in the euro zone plunged by the most on record in the second quarter — a clear signal that the European Central Bank’s yearlong campaign of interest-rate hikes is feeding through to the 20-nation economy.”#economy #ecb #markets pic.twitter.com/GDTuOuG4eP — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) July 25, 2023

IMF wordt optimistischer

Het IMF heeft in zijn jongste World Economic Outlook de verwachting voor de mondiale groei opwaarts bijgesteld met 0,2% tot 3,0% ondanks dat de Chinese economie stoom dreigt te verliezen.

Inflatie wereldwijd op zijn retour

Het rare fenomeen van de single-stock ETF

Het klinkt als een contradictio in terminis, een indexfonds dat maar een enkel aandeel volgt. Toch bestaan er een paar die heel succesvol zijn. Dat blijkt uit een artikel van ETF.com dat inzoomt op de ETF Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (ticker code: TSLL).

Oman heeft groot potentieel op waterstofgebied

Oman’s huge renewable hydrogen potential can bring multiple benefits in its journey to net zero emissions



Our report shows how ????’s rich renewable resources & vast land expanses could make it a competitive low-emissions hydrogen supplier by 2030 ?? https://t.co/VtSD2qBs3Q — International Energy Agency (@IEA) July 25, 2023

Chinese consument reist niet meer

De verwachtingen waren hooggespannen: nu alle covidrestricties ook in China zijn opgeheven, werd gerekend op een reislustige Chinese consument. Die blijft echter massaal thuis om diverse redenen.

Inflatie eet spaargeld op

U.S. personal savings have fallen to lower levels than before the pandemic began, declining by roughly $5.5 Trillion since April 2020. pic.twitter.com/YdgksCudsO — Barchart (@Barchart) July 23, 2023

Fixed income ETF's winnen aan populariteit

Hogere rentes, inflatie (angst), gewenning: er vallen tal van redenen aan te voeren waarom fixed income ETF's zich in een toenemende populariteit mogen verheugen.

ECB bouwt zijn balans af

De Europese Centrale Bank maakt snelle vorderingen met het afbouwen van zijn balans:

#ECB deleveraging continues. Ahead of this weeks meeting, CenBank shrank its balance sheet by €18.6bn to €7,186.9bn as matured bonds were not replaced by new ones. ECB's total assets are now equal to 53% of Eurozone GDP vs #Fed's 31%, #SNB's 121%, #BoJ's 129%. pic.twitter.com/N7R0VaqYLj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 26, 2023

Europese spaarders stappen in staatsobligaties

Europe’s yield-hungry everyday savers are snapping up government bonds https://t.co/fIekOKC7IF — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2023

OpenAI-ceo lanceert Worldcoin

Het cryptocurrency project van Sam Altman, CEO van OpenAI (ook wel bekend van ChatGPT), is officieel van start gegaan. Worldcoin – een cryptomunt die traceerbaar is op de blockchain en waarvoor gebruikers eerst hun menselijke identiteit moeten bewijzen – zal beschikbaar zijn in 35 steden in 20 landen.