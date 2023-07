Must read: huizenprijzen dalen met 5,5%

Huizenprijzen dalen met 5,5%

In juni waren de gemiddelde huizenprijzen voor bestaande koopwoningen 5,5% lager dan een jaar geleden. Echter, ten opzichte van vorige maand stegen diezelfde huizenprijzen licht met 0,2%.

Chinese overheid wil vastgoedmarkt stimuleren

Goed nieuws voor de Chinese vastgoedsector: de overheid zinspeelt op maatregelen om de sector uit het slop te trekken.

MUFG voorspelt supercyclus grondstoffen

De prijzen voor olie en gas zijn de afgelopen twaalf maanden hard gedaald. De relatief zwakke economische ontwikkeling in China zet de prijzen op de korte termijn verder onder druk.

Maar wat gebeurt er als de economie aantrekt en er een nieuwe business cyclus begint? De Japanse bank MUFG voorspelt dat de prijzen dan geleidelijk zullen stijgen, en waarschijnlijk nog lang hoog zullen blijven, de duurzame energietransitie ten spijt. Een supercyclus in grondstoffen?

Kans dat Hongarije de EU verlaat neemt toe

De voormalige president van de Hongaarse centrale bank schat de kans dat Hongarije de EU verlaat inmiddels op 20 - 30%:

#Hungary has drifted closer to a scenario of potentially leaving the European Union, former central bank governor Andras Simor says. “Its probability, if it was 10% last year, by now has risen to 20% to 30%,” he told ATV television. Hungary’s budget deficit has widened to a… pic.twitter.com/HID3hruWpB