Must read: Energielabel wordt onderdeel maximale leennorm

Energielabel vanaf 2024 landelijk onderdeel van leennorm

De landelijke maximale leenruimte wordt in het nieuwe jaar onder meer gekoppeld aan het energielabel. Een leennorm waar Triodos al jaren voor pleit. Volgens de duurzame bank is dit in het belang van een goede zorg voor de klant en een gezonde hypotheekportefeuille van een bank.

Vijf vragen van de markt aan de ECB

Financiële markten snakken naar duidelijkheid van de ECB. Vijf sleutelvragen aan de Europese Centrale Bank:

Hike and then?: Five questions for the ECB https://t.co/DVv7HdfaWm pic.twitter.com/Wfj7dZWQcb — Reuters (@Reuters) July 24, 2023

China gaat economie stimuleren

De Chinese overheid heeft maatregelen afgekondigd om de economie een zetje in de goede richting te geven. De focus ligt daarbij op het stimuleren van de consumptie van huishoudens en elektrische auto's.

Geld moet rollen, stop met veel cash aanhouden

Beleggers hebben een heerlijke periode achter de rug waarin ze zonder risico met geldmarktfondsen een fikse rente konden opstrijken. Maar blijf niet te lang hangen in deze vorm van cash, adviseert vermogensbeheerder Douglas Boneparth.

"Impactbeleggen is pioneren"

Cardano heeft de duidelijke strategische keuze gemaakt om meer te beleggen in duurzaamheid en impactbeleggen.

ARK Invest stapt uit Chinese aandelen

De veelbesproken fund manager Cathie Wood liet afgelopen weekend optekenen dat zij de exposure naar Chinese aandelen in haar ARK Innovation ETF terug heeft gebracht naar nul.

Koop goud, verkoop dollars

Ned Davis Research analisten voorzien een zachte landing van de Amerikaanse economie en zetten mede daarom hun kaarten op een stijgende goudprijs en een dalende Amerikaanse dollar. Goud heeft een zogeheten 'golden cross' gemaakt waarbij de koers tot boven het vijftigdaags gemiddelde is gestegen. De dollar laat volgens de grafieken juist een 'death cross' zien waarbij de koers tot onder het vijftigdaags gemiddelde is gezakt.

Hongaarse munt is wel/niet ondergewaardeerd

Good Morning from #Hungary where the Hungarian Forint is 24.5% undervalued vs. German Euro when measured by Big Mac Index. But when measured by Nutella purchasing power parity (Price for almost homogeneous product Nutella): The 400g jar costs about €11.2 per kg in Hungary vs… pic.twitter.com/A985Qxp18J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 24, 2023

Afspraken rond Artificial Intelligence

Artificial Intelligence biedt ongekende mogelijkheden, maar misbruik ligt op de loer. Reden voor Het Witte Huis om met de grote techfondsen tot (vrijwillige) afspraken te komen om de technologie veiliger te maken:

OpenAI, Google, others pledge to watermark AI content for safety, White House says https://t.co/ELogoMLL27 pic.twitter.com/t2NX1pDBdo — Reuters World (@ReutersWorld) July 21, 2023

Krapte op de oliemarkt

Het International Oil Forum verwacht serieuze problemen op de oliemarkt nu de vraag van zowel China als India fors toeneemt. Het aanbod kan de stijgende vraag mogelijk niet aan en dat zal tot een hogere olieprijs in de tweede jaarhelft leiden volgens de organisatie.

NVB vult AML-standaarden verder aan

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risico-gebaseerd klantonderzoek gepubliceerd. Doel van de nieuwe Standaarden is om de impact voor klanten in het AML-proces te verminderen en de efficiëntie te vergroten.

Vier ETF's om in te spelen op dienstverleners oliemarkt

Dienstverleners van de oliesector zijn de afgelopen maand sterk in trek bij beleggers. Een viertal ETF's om hierop in te spelen kunnen hier gevonden worden.