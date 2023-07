Must read: Positief sentiment

Komt die Amerikaanse recessie nog?

De Amerikaanse economie is ondanks alle renteverhogingen verrassend veerkrachtig. Hetzelfde geldt helaas voor de inflatie. Met een havikachtige Fed is een recessie nog altijd niet uitgesloten.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Balen zeg

A tale as old as time pic.twitter.com/AfIl8AN6bS — Lawrence Hamtil (@lhamtil) July 19, 2023

Netflix krijgt de schuld

Kunnen andere streamingsdiensten wel winstgevend worden? Op tijd? En wat is de impact van de Hollywoodstaking?

Negen in een klap

9-in-a-row.

The Dow rises for 9 days straight for the first time since September 2017. pic.twitter.com/iD9p0pdGMq — Jamie McGeever (@ReutersJamie) July 20, 2023

Waarom aandelen duurder zijn dan vroeger

Het is gewoon veel eenvoudiger om te gaan beleggen.

Apple gaat door

Intern is het druk bezig met het testen van artificial intelligence-toepassingen.

Heel veel aandelen

Active managers had less than 20% exposure to equities last October when the S&P 500 was at 3,500.



Today their equity exposure has jumped above 99% with the S&P 500 above 4,500. This is the highest exposure since November 2021. pic.twitter.com/61vcbdEbvl — Charlie Bilello (@charliebilello) July 20, 2023

Werknemers zijn de baas

Now that labor has the upper hand, there is an effort to negotiate higher compensation pic.twitter.com/YTFpNOHxlg — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) July 20, 2023

Nog wat smeuïg leesvoer