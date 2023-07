Must read: ouderen beleggen te risicovol

Plus: banken moeten meer doen, de snelst groeiende ETF's, inflatie Japan, Russische olie welkom in China, en meer.

Must read: Vergrijzing is een dure grap

Ouderen beleggen te risicovol

Oudere beleggers zitten steeds meer in aandelen en minder in obligaties. Dat is in strijd met de klassieke beleggingstheorie, die ervan uitgaat dat het verstandig is om op hogere leeftijd minder risico te nemen.

Tien redenen waarom die Amerikaanse recessie maar niet komt

Tot voor kort was de consensus dat de VS zou afstevenen op een onvermijdelijke recessie. Die is echter tot op heden uitgebleven. Hier worden tien redenen opgesomd waarom de zo geanticipeerde recessie maar niet wil komen.

Russische olie vindt zijn weg naar China

De westerse sancties tegen Russische olie en gas komen China niet slecht uit. De import van Russische olie door het Aziatische land in de eerste helft van dit jaar bevindt zich zelfs op recordniveau:

China imports record volumes of Russian oil in first half of 2023 https://t.co/KldOfft9vC — FT Economics (@fteconomics) July 20, 2023

Japan ziet 2,6% inflatie

De Japanse overheid verhoogt zijn verwachting voor de inflatie dit jaar naar 2,6%, vooruitlopend op de BoJ-meeting die aankomende week gehouden wordt. Eerder rekende diezelfde overheid nog op een inflatiepercentage van slechts 1,7%.

Optimix meer in aandelen

De vermogensbeheerders van Optimix waarschuwen voor het oplaaien van een tweede inflatiegolf. Ze bouwen daarom aandelen af ten gunste van obligaties.

Chinese staatsbanken verkopen Amerikaanse dollars

Grote Chinese banken in staatshanden doen Amerikaanse dollars van de hand in ruil voor Chinese yuan. Dit in een poging de daling van de Chinese munt af te remmen.

Minieme groei ppi Duitsland

De producentenprijzenindex over juni liet in Duitsland tegen de verwachting in een minieme stijging van 0,1% zien:

Good Morning from #Germany where producer prices unexpectedly edged up 0.1% YoY in Jun2023, beating market estimates of a flat reading while slowing from a 1.0% rise in May. The latest print was – nevertheless – the lowest producer inflation since a deflation in Nov2020. pic.twitter.com/WNvorgDZDr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 20, 2023

Banken nog lang niet klaar met invulling datamanagement

Van KYC- en AML-processen tot aan de verbetering van de customer journey: data wordt in de bancaire sector veelvuldig gebruikt. En hoewel de bancaire sector de beste leerling van de (financiële) klas is, blijkt er ook voor banken nog genoeg werk aan de winkel om écht de stap te zetten naar datagedreven werken. Dat blijkt uit onderzoek van ITDS.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

AI niet de grootste bedreiging voor banen

De vrees dat Artificial Intelligence leidt tot een fors banenverlies is deels gegrond, maar AI zal anderzijds ook juist banen scheppen. HSBC somt op basis van een WEF-rapport een viertal zaken op die tot een groter banenverlies kunnen leiden dan AI.

De negatieve effecten van de spanningen tussen China en de VS

De toegenomen spanningen tussen China en de VS hebben economische gevolgen, aldus Jesse Groenewegen, beleggingsstrateeg bij de Rabobank. "Niet alleen in de twee grootmachten zelf, maar ook in andere regio’s, zoals Europa."

De snelst groeiende ETF's

ETF's kunnen zich verheugen in een groeiende populariteit onder beleggers. Maar wat zijn nu de ETF's die het meest in trek zijn? Gekeken naar de snelst groeiende ETF's ontstaat dit lijstje.