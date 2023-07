Must read: huizenprijzen dalen dit jaar met 5%

Must read: Vergrijzing is een dure grap

Huizenprijzen dalen in 2023 naar schatting met 5%

De huizenmarkt staat in het hele land onder druk doordat de huizenprijzen dalen en het sentiment is verslechterd. Zo liggen de huizenprijzen 6% lager dan in juli 2022, toen deze een piek bereikten. Het zijn vooral woningen in grote steden waarvan de prijzen scherp zijn gedaald. De woningmarktmonitor van ABN Amro is licht opwaarts bijgesteld.

Inflatie VK zwakt af

De Britse inflatie zwakte over juni dit jaar vergeleken met juni vorig jaar af tot 7,9%. Een meevaller, de financiële markten rekenden op een inflatie van 8,2%.

Fund managers blijven veelal bearish

Een onderzoek gehouden door Bank of America onder fund managers wijst uit dat veel van hen bearish blijven, ondanks dat de kans op een zachte landing voor de economie is toegenomen.

De high yield obligatiemarkt zorgt voor een dilemma

Volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors zijn high yield obligaties tegenwoordig aan de prijs, maar is de kans op defaults klein. "High yield obligaties bieden momenteel wel een betere risicorendementsverhouding dan aandelen."

Vraag naar energie trekt aan in 2024

De vraag naar energie neemt dit jaar maar mondjesmaat toe, met minder dan 2%, volgens de IEA. Dit als gevolg van de energiecrisis en de trage economische groei. Voor 2024 rekent de organisatie echter alweer op een groeiversnelling tot 3,3% en dat betekent dat er meer capaciteit aan hernieuwbare energie nodig is.

Ontwikkeling lonen en productiviteit in Nederland

De Rabobank heeft een rapport gepubliceerd waarin voor 57 bedrijfstakken in Nederland een uitsplitsing is gemaakt van de toegevoegde waarde. Tevens is de productiviteitsontwikkeling per sector afgezet tegen de loon- en winstontwikkeling.

Net asset value financing

Private equity-managers worstelen met de gevolgen van de stijgende rente en aanhoudende zorgen over de conjunctuur. Dat maakt het bijzonder lastig om bedrijven die in portefeuille worden gehouden te verkopen of naar de beurs te brengen. Om toch cash te genereren om uit te keren aan investeerders, wordt teruggegrepen op 'net asset value financing'.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Inflatie volgend jaar naar de 2%

Pimco ziet een trendbreuk in de Amerikaanse inflatiecijfers van juni. De algemene prijsstijgingen kunnen volgend jaar alweer de 2% aantikken. Belangrijker is dat de kerninflatie voor het eerst ook hard omlaag gaat.

Te mooi om waar te zijn?

BlackRock vraagt zich af of de optimistische stemming op de financiële markten terecht is, of dat beleggers te weinig oog hebben voor de bankenstress, het recessierisico en de verdere monetaire verkrapping. Lees hier meer.