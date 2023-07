Must read: Nieuw pensioenstelsel gaat flinke impact hebben

Nieuw pensioenstelsel brengt financiële markten in beweging

Volgens Ewout van Schaick van GSAM gaan de Europese rentemarkten de komst van een nieuw Nederlands pensioenstelsel flink voelen. Zo zal de vraag naar heel lange staatsobligaties en swaps naar verwachting dalen, terwijl de vraag naar schuld met hoge yield juist stijgt.

Iedereen is negatief over China, dus kopen

"De economische bedrijvigheid in China stelt teleur. Maar nu iedereen negatief staat tegenover Chinese aandelen, is het misschien wel een goed moment om een contraire houding aan te nemen", stelt Ben Bennett, hoofd beleggingsstrategie en onderzoek van LGIM.

AI bedreigt banen softwareontwikkelaars

De stormachtige opkomst van Artificial Intelligence zal ertoe leiden dat veel banen van softwareontwikkelaars in India de komende twee jaar zullen verdwijnen:

Most outsourced coders in India will be gone in 2 years due to A.I., Stability AI boss predicts https://t.co/j3UQ51sV5W — CNBC Tech (@CNBCtech) July 18, 2023

Zo werd China 's werelds grootste EV-markt

De Chinese markt voor elektrische auto's is uitgegroeid tot 's werelds grootste markt, ruim voor die van westerse landen. Zo kreeg het Aziatische land dat voor elkaar:

Here’s a closer look at China’s carrot-and-stick approach as it became the biggest EV market in the world https://t.co/W8C3xIOhNA — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2023

Peak oil

India is sinds de sancties van het Westen tegen Rusland werden ingevoerd uitgegroeid tot een van de belangrijkste afnemers van Russische olie. Het Aziatische land neemt zo'n twee miljoen vaten olie per dag af. Daarmee lijkt de limiet wel bereikt:

India's reliance on Russian oil may be approaching a limit https://t.co/bYBjc2jI7j — CNBC International (@CNBCi) July 18, 2023

Mastercard: "toeristen in Nederland geven meer geld uit aan ervaringen"

Reizigers die Nederland bezoeken geven steeds meer geld uit aan ervaringen zoals diners, museumbezoeken, nachtclubs en andere vormen van entertainment. In maart 2023 lagen de uitgaven aan deze ervaringen 65% hoger ten opzichte van maart 2019. Tegelijkertijd daalden de uitgaven van deze reizigers aan spullen, zoals sieraden en elektronica, in maart 2023 met 6%, ten opzichte van vier jaar eerder.

Prijzige pizza

Het wordt steeds duurder om een authentieke pizza te bakken, vooral als gevolg van de explosief gestegen prijs van olijfolie:

The cost of cooking a classic Pizza Margherita in Italy continues to rise as olive oil prices soar. Rise in cost of ingredients to make pizza outpaces #inflation. Bloomberg custom index shows olive oil price up almost 27%.https://t.co/blj8rpqnS2 pic.twitter.com/dOy6Qp3n6P — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederland fintechland; hoe kan het beter

Het gaat goed met Nederland als fintechland. Sinds 2019 is het fintechsegment in ons land met 226 nieuwe bedrijven verder uitgegroeid naar inmiddels in totaal 861. Vooral Amsterdam blijkt populair; maar liefst 40% van de fintechondernemingen is gevestigd in de hoofdstad. Dat en meer blijkt uit het Dutch FinTech Census 2023 Report van EY.

Kans op deflatie in China

Waar het Westen worstelt met nog steeds hardnekkig hoge inflatie, dreigt in China juist deflatie de kop op te steken volgens de hoofdeconoom van Grow Investment Group.

Vakantie onhaalbaar

Ruim een op de vijf Duitsers kan zich niet langer een vakantie veroorloven van een week: