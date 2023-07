Must read: Artificial Intelligence zeepbel

"Artificial Intelligence wordt de grootste bubbel ooit"

Hét buzzword op de financiele markten is tegenwoordig Artificial Intelligence. De topman van Stability AI, een met ChatGPT vergelijkbare AI-tool verwacht dat er zo'n $1.000 miljard aan investeringen nodig is in de sector. Tegelijkertijd vreest hij dat de AI-hype zal leiden tot "de grootste zeepbel in de geschiedenis."

Rente ECB naar de 4%

Uit een onderzoek van Bloomberg onder economen bleek dat de verwachting nu is dat de ECB de rente nog twee keer met een kwart procent zal verhogen tot 4% in september. Eerder werd nog uitgegaan van een piekrente van 3,75%. Reden: de tegenvallende inflatie:

The ECB will boost borrowing costs to a peak of 4% in September, according to a survey of economists who’re becoming more hawkish as inflation proves to be stubborn https://t.co/s6MIOyQBfY — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023

Groei Chinese economie valt tegen

De Chinese economie komt weer op stoom nadat alle coronarestricties zijn vervallen. Zo groeide de economie over het tweede kwartaal yoy met een gezonde 6,3%. Toch een tegenvaller, economen rekenden op 6,9%.

BNP Paribas waarschuwt: CO2-registratie komt eraan

Over een half jaar is het zo ver: de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit treedt in werking. De nieuwe regeling verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om per 1 januari 2024 de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun medewerkers te registeren.



Booming Zuidoost-Azië IPO's

Het aantal IPO's dit jaar valt tegen, veel bedrijven stellen een mogelijke beurgang uit, behalve in Zuidoost-Azië zo stelt Deloitte in een nieuw rapport. Zo klom het aantal IPO's de afgelopen zes maanden met 15%. Buitenlandse beleggers worden gelokt door de vooruitzichten op een aantrekkelijke economische groei van de regio.

Mondiale schuldenberg groeit

De wereldwijde schuld groeit in ijltempo: vooral na 1997 steeg deze fors. Inmiddels is dit opgelopen tot ruim twee maal het mondiale bnp. Dat ziet er grafisch als volgt uit:

This chart showing world #debt is trending on Twitter.

And, of course, the slope of the blue line is impressive. But it gets really 'awkward' when you show the total debt number as the % of global #GDP, which is around USD 100 trillion.

Global debt equals more than twice the size… pic.twitter.com/zGvcEcGizU — jeroen blokland (@jsblokland) July 16, 2023

Geloof in zachte landing neemt toe

De afgelopen week zetten de financiële markten hun opmars voort. Beleggers lijken er in toenemende mate van uit te gaan dat een recessie kan worden vermeden en een 'zachte landing van de economie' lijkt het meest plausibel:

Global stocks have gained $3.3tn in market cap this week amidst signs that #disinflation may finally be here to stay, and as equity investors are beginning to believe in the soft landing narrative. All stocks are now worth $108.8tn, which equals 108% of global GDP. pic.twitter.com/AZLkde9e5M — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 16, 2023

Chinese economie heeft een boost nodig

De jongste cijfers over de groei van de Chinese economie voeren de druk op op Xi Jinping om met een nieuw, omvangrijk stimuleringspakket te komen. Heeft de Chinese leider een plan B (nodig)?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op weg naar een tijdperk van schaarste

J.P. Morgan Asset Management ziet de economie structureel veranderen. We gaan van een tijdperk van overvloed naar een met tekorten. Kapitaal wordt ook schaars, maar dat is gunstig voor beleggers.

Amerikaanse dollar onder druk

De euro sprong vorige week 2,4% omhoog tegenover de Amerikaanse dollar tot ruim 1,12. Dat is het hoogste niveau in zestien maanden tijd. De Japanse yen maakte een vergelijkbare opmars tegen de greenback.