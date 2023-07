Must read: Aandelenoptimisme alom

Zelden lag het sentiment over aandelen en obligaties zo ver uiteen. Plus: een zwakke dollar is goed voor opkomende markten en Palm was ooit meer waard dan Apple, Amazon en Google samen.

Meer obligaties, minder aandelen

Invesco heeft zijn modelportefeuille voor de lange termijn een beetje aangepast met een licht overwogen-positie in obligaties. Voor aandelen wordt nu een gemiddeld rendement van 7% verwacht over de komende tien jaar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goed voor opkomende markten?

zwakke US dollar is meestal goed voor emerging markets. Donkere lijn is de relatieve performance van emerging markets. Licht blauw is de dollar index. pic.twitter.com/T1IiO2iC8U — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 14, 2023

Belangrijke weken

Companies representing 80% of S&P 500 market capitalization will report their Q2 earnings by August 7th, according to Goldman Sachs pic.twitter.com/uSrKdj1bMP — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) July 14, 2023

China's invloed is niet minder

China heeft een demografische piek bereikt, maar dat betekent niet dat het land inboet aan invloed.

Tweedelige blik

Optimism in the stock market is 65 points higher than in the bond market.



Investors have never (well, in 24 years) had a more disparate view of the two markets. pic.twitter.com/MY11KFweP8 — Jason Goepfert (@jasongoepfert) July 13, 2023

Het kan verkeren...

In 2000, Palm was worth more than Apple, Google & Amazon combined. pic.twitter.com/dzY8tKTklG — Jon Erlichman (@JonErlichman) July 13, 2023

AI-ETF's hebben het nog niet zo goed gedaan

Gewone tech-ETF's doen het beter.

Waar zit BlackRock allemaal in?

Goed idee zeg