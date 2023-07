Must read: Inflatie VS op zijn retour

Pimco rekent op 'harde landing'

Obligatiereus Pimco rekent op een harde landing van de wereldeconomie en denkt dat de markten te veel vertrouwen op de kwaliteit van de besluiten van de centrale banken:

Bond fund giant Pimco prepares for ‘harder landing’ for global economy https://t.co/yWG0131hnH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 13, 2023

Prijs tomaten in India stijgt met 300%

Ongunstige weersomstandigheden hebben er in India voor gezorgd dat er een tekort aan tomaten dreigt. Een gelijkblijvende vraag tegen een tekort schietend aanbod betekent maar een ding: stijgende prijzen. De tomatenprijs is met meer dan 300% opgelopen.

Dollar blijft de favoriete munt

Your horizon is 10 years.

Your income and outlays are equal and all in local currency.

Now, assume you must sell ALL your assets and keep them in one fiat currency only.

Which currency do you choose? — jeroen blokland (@jsblokland) July 11, 2023

Financiële markten zijn nog zoekende

Het lijkt erop dat de financiële markten eerst de stijgende inflatie hebben onderschat en nu juist de snelheid van de afname van diezelfde inflatie onderschatten:

It looks as if the markets first underestimated the rise in inflation and now the plunge. US #inflation cools to 3% YoY in June from 4% in May; core dropped 50bps to +4.8% YoY down from +5.3%. pic.twitter.com/SUXPcO0npa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2023

Inflatie VS daalt al twaalf maanden op rij

US CPI has moved down from a peak of 9.1% last June to 3.0% today.



What's driving that decline? Lower rates of inflation in Fuel Oil, Gasoline, Gas Utilities, Used Cars, Medical Care, Apparel, New Cars, Food at Home, Electricity and Transportation.



Shelter is the only major… pic.twitter.com/3pE0G0VkmV — Charlie Bilello (@charliebilello) July 12, 2023

Britse economie krimpt

De Britse economie kromp over mei met 0,1%. Een meevaller; vooraf werd rekening gehouden met een sterkere afname:

BREAKING: The UK economy shrank by 0.1% in May, new figures reveal, a smaller contraction than economists had feared https://t.co/bv6LXB6FdF pic.twitter.com/CMu9CbITWm — Bloomberg UK (@BloombergUK) July 13, 2023

Chinese export in drie jaar niet zo hard gedaald

De Chinese export stond in juni sterk onder druk en daalde, in Amerikaanse dollars gemeten, met 12,4%. Dat was in mei nog een daling van 7,5%. En ook de import stond onder druk: die nam af met 6,8% tegen verwacht een daling van 4%.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"Niets wijst in dit stadium op een harde recessie"

Ondanks een serie renteverhogingen is de door velen voorspelde harde landing er niet gekomen. Olivier de Berranger, Managing Director en CIO van de Franse vermogensbeheerder LFDE, kan dat prima verklaren. Beleggers kunnen opgelucht ademhalen.

SNB experimenteert met CBDC

De Zwitserse centrale bank wil een pilot lanceren voor een Central Bank Digital Currency:

SNB to launch digital currency pilot - chairmanhttps://t.co/HFJXTgOdcc — CBDC (@CBDCcc) July 12, 2023

Canadese centrale bank verhoogt rente opnieuw

The Bank of Canada raised interest rates by 25 basis points to 5%, the highest in 22 years https://t.co/nGnmIAzfaV pic.twitter.com/L6fVJcuN26 — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2023

"Inflatie is verleden tijd"

De VS heeft niet langer een inflatieprobleem, althans volgens de door de wol geverfde econoom Steve Hanke. Hij verwijst onder andere naar de krimpende geldhoeveelheid.