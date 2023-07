Must read: Nasdaq gaat op de schop

Het Indiase beleggerswalhalla

Siegfried Kok van fonds OBAM breekt een lans voor Indiase aandelen. Het rijtje argumenten om te rekenen op verder stijgende Indiase beurskoersen is lang.

Dankzij fintech kan iedereen nu beleggen

Fintech heeft ervoor gezorgd dat veel meer mensen zijn gaan beleggen. Robo-adviseurs kunnen helpen om dat ook nog op een verstandige manier te laten gebeuren, zegt het Franse Amundi AM.

Hogere Amerikaanse rentes halen nog weinig uit

"We’ve already put off a slowdown in economic activity for much longer than most experts assumed was possible. I agree higher rates should have an impact at some point. I just don’t know what the tipping point will be if people just keep spending money." Lees de uitgebreide column van Ben Carlson.

Nasdaq gaat logischerwijs op de schop

Wat zijn de gevolgen? Dat is het onderwerp van de nieuwste column van Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.



America’s biggest tech companies have become too large even for the stock index tracking them, so the Nasdaq 100 will be rebalanced to reduce their concentration https://t.co/IuQzn9GoHe via @markets — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) July 10, 2023

What's behind Nasdaq 100's special rebalance which is likely to dent the rally in this year’s Big Tech winners? Weight of Big 6 comps Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla reached 50.9%. Nasdaq methodology paper implies that group’s influence needs to be slashed to… pic.twitter.com/zGU6uA3L7H — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2023

Grote jongens maken ook de dienst uit in de S&P 500

The top 10 holdings in the S&P 500 now make up over 30% of the index, the highest concentration we've seen with data going back to 1980. pic.twitter.com/nKBRD7NXfi — Charlie Bilello (@charliebilello) July 11, 2023

Deze beleggingsfondsen staan bij Morningstar op de radar

De Morningstar Prospect List is een halfjaarlijkse publicatie van veelbelovende, actief beheerde beleggingsfondsen die momenteel nog niet kwalitatief worden beoordeeld door de fondsanalisten van Morningstar, maar die ze wel aantrekkelijk vinden en daarom een plaats op een 'schaduwlijst' verdienen.

Schrijf Chinees herstel niet af

Zhang Jun voor Project Syndicate: "While China's post-pandemic economic recovery has so far lagged well behind expectations, a supportive policy package can go a long way toward changing that. Even economic headwinds rooted in external geopolitical conditions can be overcome in the medium to long term."

Amerikaanse belegger heeft er desondanks zin in

Het sentiment in de US is enthousiast te noemen

Call/put ratio is groene lijn.

Beursbeweging oranje pic.twitter.com/IQcH33mmro — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 12, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat is de beste factor?

By popular demand: single versus multi-factor performance. Learn more https://t.co/zlQuPyj19t pic.twitter.com/DPSlbHuWvo — Robeco Asset Management (@Robeco) July 12, 2023

Ja hoor! Bitcoin kan naar 120.000 dollar

Bitcoin may reach $120,000 by the end of 2024, Standard Chartered forecasts, as an expected improvement in crypto miners' fortunes allows them to hold on to more of the tokens https://t.co/OBEYIXuWc7 — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023

Woningtekort loopt verder op

Het tekort aan huizen in ons land neemt in rap tempo toe. Onderzoeksbureau ABF komt op een tekort van 390.000 woningen voor dit jaar. Dat is een toename van 75.000 ten opzichte van 2022. Wie zijn vooral de dupe? RTL Z bericht.

Kies uw favoriete nieuwe eurobiljet

Uw favoriete vogel, rivier, historisch persoon of misschien zelfs gerecht – het zou zo maar kunnen prijken op de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank gaat een nieuwe serie ontwerpen en roept mensen om mee te denken over het thema. Iedereen in het eurogebied kan van 10 juli tot en met 31 augustus via een enquete zijn of haar mening doorgeven.