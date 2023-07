Must read: Het uur van de waarheid nadert

Obligaties: Nederlandse tienjaars slecht grens 3%

Ieder signaal van afzwakkende groei moet tot lagere lange rentes leiden, schrijft senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank. Daar is volgens collega Diemer de Vries van Optimix nog even het wachten op. Hij voorspelt op korte termijn nog hogere rentes. Wat gaat het worden? Lees de gehele analyse.

BlackRock positiever over Japanse aandelen

Een betere inflatie-outlook en tal van hervormingen om aandeelhouders tegemoet te komen, maken Japanse aandelen volgens BlackRock aantrekkelijker. Ook Schroders uit zich over Japanse aandelen in de vorm van een aantal grafieken.

Nieuw cijferseizoen: uur van de waarheid

De aftrap voor de tweedekwartaalcijfers op Wall Street wordt officieus op vrijdag 14 juli gegeven. Beleggers doen er goed aan zich voor te bereiden op meer volatiliteit.

Nieuwe computertechnologie lijkt een gamechanger

?? Google's new Quantum Computer completes the task in 6 seconds that would have taken one of the world's best computers 47 years.



Quantum computers can change what we can build and how we understand the world.



Here's everything you need to know: pic.twitter.com/dkbA5odqmU — Barsee ?? (@heyBarsee) July 10, 2023

Kansrijke Europese aandelen

De waarderingen op de Europese aandelenmarkten zijn hoog, maar toch zijn er nog altijd kansen om kwaliteitsaandelen te vinden die tegen een korting noteren. Morningstar geeft de Europese top picks per sector voor het derde kwartaal.

Amerikaanse hypoheekrente door het dak

US 30-year mortgage at a new 10yr high of 7.38%



Based on median house prices, and adjusting for CPI, the effective cost of servicing a new mortgage is now back to 1984 levels



(and up more than 3x off the 2020 low) pic.twitter.com/xUb4hnNqqw — Callum Thomas (@Callum_Thomas) July 11, 2023

Tja, u wilt aandelen bijkopen?

This is not the time to FOMO into equities



Leading economic indicators are signaling a sharp GDP contraction pic.twitter.com/aOOhE1SiMM — Game of Trades (@GameofTrades_) July 10, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"We balen er enorm van"

Met de val van het kabinet-Rutte IV dreigt ook de woningmarkt de dupe te worden van de politieke onrust. Meer nieuwbouw, betaalbare huur? Hoe langer het duurt, hoe meer de boel vastloopt, vrezen kenners.

ABN AMRO analyseert de rol van windenergie