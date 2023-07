Must read: Verdere renteverhogingen zijn waarschijnlijk

Obligaties zijn duidelijk terug

Hoe hebben Europese ETF-beleggers zich voor de zomer gepositioneerd? Opmerkelijk is vooral de sterke voorkeur voor obligaties (kortlopend en langlopend) en aandelen, mits wereldwijd gespreid. Goud is even geen veilige haven maar eerder eentje om uit te vluchten.

Recessie is de prijs van lagere inflatie

Econoom Andrew Patterson van Vanguard verwacht economische zwakte in de tweede helft van het jaar in zowel de VS als de eurozone. Dat heeft alles te maken met het temmen van de inflatie. De economische situatie van China oogt gunstiger.

De dollar gaat verzwakken

De dollar was de laatste 10 jaar koning, keizer en admiraal. Maar er lijkt volgens Capital Group nu toch echt een einde te komen aan de overwaardering van de Amerikaanse munt.

Fed is verdeeld

De jongste notulen van de laatste Fed-meeting laten zien dat de leden verdeeld waren over het besluit in juni om te pauzeren. Tegelijkertijd zijn vrijwel alle leden het erover eens dat verdere rentestappen nodig zijn. Zestien, van de achttien, Fed-leden voorzien nog minimaal een renteverhoging. Twaalf leden denken zelfs dat er nog twee (of meer) renteverhogingen nodig zijn om de inflatie te bestrijden.

Kans op recessie slinkt iets

De economische staf van de Fed rekent op "een milde recessie later dit jaar." Maar, met een flinke slag om de arm: de kans dat de Amerikaanse economie een economische teruggang nipt weet te vermijden, is bijna net zo groot. Deelnemers aan een enquete van de Financial Times blijken ook iets optimistischer geworden: vooral de vrees voor een periode van stagflatie is flink afgenomen.

Prijzen commodities onder druk

De prijzen voor grondstoffen zijn de afgelopen twaalf maanden met zo'n 20% gedaald, als gekeken wordt naar de S&P GSCI Commodities Index. Industriële metalen zoals staal daalden over die periode met circa 4%, maar olie en gas werden ruim 23% goedkoper. Interessant genoeg werden agrarische grondstoffen, zoals graan en suiker juist 11% duurder.

Van Lanschot Kempen breidt uit

Van Lanschot Kempen heeft de overname van het online distributieplatform van Robeco afgerond. Dit wordt samengevoegd met het Evi van Lanschot platform. De krachtenbundeling leidt tot een gecombineerde Assets under Management van circa €6 miljard van zo'n 150.000 klanten.

China beperkt export rare earth metals

De export van chips en chipmachines richting China is verder aan banden gelegd en dat valt slecht in Beijing. Het land heeft hierop nu gereageerd door de export van enkele rare earth metals te beperken. Meer specifiek: gallium en germanium. Twee grondstoffen die nodig zijn juist voor de productie van onder andere semiconductors.

Duitse hypotheekmarkt onder druk

De hypotheekmarkt in Duitsland liet year-on-year een krimp zien over mei van maar liefst 50%. Dat is de hardst gemeten daling sinds 2005. Toch ook een lichtpuntje: maand op maand was er sprake van een licht herstel van 5%.

Poortwachtersfunctie banken is lastig

Banken spelen een belangrijke rol bij het opsporen en verhinderen van witwassen. Toch is het balanceren voor de banken op een dun koord. Doen zij te weinig, dan dreigen boeten. Doen zij teveel, dan haken bonafide klanten af. De NVB heeft nu een vijftal standaarden gepubliceerd om banken te helpen de juiste balans te vinden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zuid-Korea ziet brood in AI

Zuid-Korea heeft grote ambities op het gebied van de Artificial Intelligence. Het Aziatische land wil uitgroeien tot een AI-hub en heeft daarbij het voordeel dat het een erg dominante marktpositie heeft in geheugenchips. Zo hebben Samsung en SK Hynix Holding een wereldwijd marktaandeel bij geheugenchips van bijna 70%.

Chinese EV-makers winnen terrein

China heeft het elektrisch rijden de afgelopen jaren flink gestimuleerd. Dat heeft ertoe geleid dat Chinese EV-bouwers als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten én uiterst succesvol opereren. Het marktaandeel in eigen land van Chinese EV-producenten loopt inmiddels op tot boven de 50%:

Grafiek van Daalder: Niet Griekenland en Italie zijn het probleem

De staatsschuld van Italie en Griekenland krijgt de meeste aandacht van de financiële markten. Echter, als gekeken wordt naar de totale schuldenlast, dus inclusief dat van huishoudens en bedrijven, blijkt dat het echte zorgenkind toch echt wel Frankrijk is: