Must read: Nieuwe recordstanden zijn prima mogelijk

Plus: Beleggingskansen te over, coco's blijven aantrekkelijk, wereldwijde inflatie daalt over breed front, the big short is vooral the big loose, en meer.

Beleggingskansen te over

Nuveen verwacht in 2024 een milde recessie, blijvende hoge inflatie, minder spanningen in de arbeidsmarkt en geen renteverlagingen. Beste beleggingskansen? Amerikaanse tech, langlopende obligaties, beleggingen in infrastructuur en private credit. Lees de uitgebreide analyse.

UBP verwacht verder herstel Coco's

AT1-leningen kregen een enorme klap na het bankdrama rond Credit Suisse. Sindsdien heeft deze obligatieklasse zich echter hersteld. UBP verwacht dat dit doorzet.

Nou ja, het gaat de goede kant op

Inflation around the world ?? pic.twitter.com/3W6xjs6Be1 — Science Is Strategic (@scienceisstrat1) July 5, 2023

Beurzen op weg naar All Time High?

"Zolang de overheden de economie blijven stimuleren wordt het verkrappende beleid van de centrale banken geheel teniet gedaan. Het geld blijft de economie in stromen en de beurzen houden stand. Nu de inflatie afneemt lopen de beurzen zelfs weer op." Sterke column van Jan-Willem Nijkamp.

Lees ook: Eurolanden saboteren ECB-oorlog tegen inflatie.

Hulp uit China is even niet te verwachten

#China's lackluster #reopening recovery continues. While the Caixing Manufacturing #PMI came in slightly higher than expected but remained barely above 50, the Services PMI plunged to 53.9 in June.

As a result, the Composite PMI dropped to 52.5.

China's current economic… pic.twitter.com/2eOqAt83Vb — jeroen blokland (@jsblokland) July 5, 2023

De big short is veelal the big loose

"Everyone wanted to find the next Big Short and become an unexpected financial hero. The problem with finding once-in-a-lifetime trades is they only come around like once…in a lifetime." Reden? "The problem is you can’t be a contrarian at all times. Most of the time the trend is right and fighting it is a losing strategy." Heerlijke column van Ben Carlson.

Zweedse vastgoedmarkt komt tot rust

Sweden’s housing market, among the worst affected in the current global property downturn, faces somewhat better prospects now after a stabilization in past months, according to the country’s central bank https://t.co/JHWr0LmAQP via @ottummelas pic.twitter.com/r7wEploSIU — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) July 3, 2023

5 jaar sectorbeleggen

Welke sectoren hebben het beste gerendeerd? Welke juist niet? Inclusief een fantastische in de tijd bewegende tabel.

Amid global turbulence of the past five years, which sectors excelled when? https://t.co/GtvLVfi8p3 pic.twitter.com/XzfZxgaqIE — Robeco Asset Management (@Robeco) July 4, 2023

De teloorgang van Nederlandse multinationals is slecht voor de economie

ASML valt niet in te halen

This article illustrates quite well why it will be almost impossible to catch up to $ASML's EUV



As I said the other day the risk is that an alternate technology comes to reduce litho intensity or to replace it.https://t.co/n3G7ygD5De — Leandro (@Invesquotes) July 4, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

"Uiteindelijk gaan we naar hyperpersonalisatie"

Een flink bankkantoor op een A-locatie of een uitnodiging voor events op een prominente plek? De nieuwe generatie klanten ziet het toch echt liever anders, stelt Richard Bruens (Van Lanschot Kempen). Interessant verhaal.

Werk aan de klimaatwinkel

Maar de strijd tegen klimaatverandering levert ook veel nieuwe kansen op. Is iets meer nucleair een idee? Daarover schrijft ene Gregor Macdonald.



Tempo afname uitstoot #broeikasgassen schiet tekort voor klimaatdoelen, stelt econoom Sustainability @CasperBurgering op basis van de historische trend van twee #BKG reductiepaden. Zijn analyse: https://t.co/MH3VGmVKkF pic.twitter.com/0b9JuQ3WRb — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 4, 2023

Deze drie duurzame aandelenfondsen zijn een top pick

Actief beheerde fondsen hebben de laatste tijd minder nieuw vermogen weten aan te trekken dan hun passieve concurrenten met lagere kosten. Toch ziet Morningstar nog kansen in het universum van actieve duurzame aandelenfondsen. Fondsanalist Ronald van Genderen licht drie interessante opties toe.