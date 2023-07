Must read: Vergrijzing is een dure grap

Capital Group rekent op een breder gedragen bullmarkt

Tijdens de eerste helft van 2023 trok een select groepje technologieaandelen de beurs omhoog. Met veel cash aan de zijlijn denkt Capital Group dat de vervolgrally breder gedragen zal worden, ook omdat het economisch herstel waarschijnlijk sterker zal zijn dan bij vorige cycli.

"Rusland is grootste risico voor wereldwijde markten"

Hoofdstrateeg Kristina Hooper van Invesco geeft haar outlook voor de rest van het jaar. Dit zijn haar belangrijkste uitspraken.

Centrale banken sturen aan op 'pijnlijke landing' economie

Desondanks hanteren centrale banken een langdurig restrictief beleid om de aanhoudend hoge inflatie naar beneden te brengen, aldus hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

De nieuwste rentevisie van ABN AMRO

Onze nieuwe Visie op rente en euro:

??De ECB zal de rente nog wat verder verhogen en blijft verkrappingsgezind

??Onze verwachtingen voor de beleidsrente zijn onveranderd

Onze nieuwe Visie op rente en euro:

??De ECB zal de rente nog wat verder verhogen en blijft verkrappingsgezind

??Onze verwachtingen voor de beleidsrente zijn onveranderd

??Onze ramingen voor de lange rente en de euro-dollarkoers zijn wel veranderd

Beurs en economie groeien grootste deel van de tijd

"Most of the time the economy is an expansion but sometimes it goes into a recession. Much like the stock market, it would be foolish to assume the good times will last forever. And when those good times end things will likely get bad for a while." Ofwel, recessievrees krijgt iets te veel aandacht. Goede column van Ben Carlson.

Niet dat de Amerikaanse industrie zo goed draait

#US manufacturers registered an accelerated downturn in June, the #PMI reading down to 46.3 (May: 48.4). The marked decline in factory orders was central to the deterioration. Consequently, production tipped back into contraction terriotory.

Ook met de Amerikaanse winsten gaat het de verkeerde kant op

S&P 500 earnings estimates by quarter continue to drop now through first of half 2024

Vaarwel Harry Markowitz

"The key to successful portfolio construction, argued Markowitz, was diversification, which he described as “the only free lunch in investing”. This common-sense (but at the time radical) approach became known as Modern Portfolio Theory." Mooi verhaal.

Ook Adam Grossman staat uitgebreid stil bij de rijke beleggingserfenis van Markowitz, die vorige week overleed.

Code geel

Het lijkt intussen minder waarschijnlijk dan een paar maanden geleden dat er een zware orkaan over de wereldeconomie komt razen. Toch is de kans nog steeds groot dat er een tropische storm opsteekt die aanzienlijke schade kan aanrichten, waarschuwt Nouriel Roubini, beter bekend als Dr. Doom.

Cyclische Chinese aandelen zijn laag gewaardeerd

Dat heeft een reden. De Chinese consument ziet het somber in.

Optimism around the Chinese consumer has faded following the re-opening



A weakening Chinese economy is a major red flag for the global economy pic.twitter.com/8sDZ0BweP2 — Game of Trades (@GameofTrades_) July 3, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Het hoge prijskaartje van vergrijzing

De zorg voor ouderen dreigt de komende 15 jaar onbetaalbaar te worden

"Het gaat fout met ESG"

Alleen maar tegen CO2-uitstotende bedrijven roepen dat ze fout zijn, brengt een oplossing van de energiecrisis niet dichterbij. Bedrijven in fossiele energie moeten meepraten en hun mensen en middelen inzetten, samen met andere partijen, om tot een oplossing te komen, zegt Alec Culter, beheerder van een tegendraads Orbis-fonds tegen Morningstar.

"Geen optimisme, wel hoop"

Terwijl de planeet opwarmt en de biodiversiteit keldert, draait het financieel systeem nog steeds om rendementsmaximalisatie. Cynisme ligt dan ook voortdurend op de loer, ook voor Hans Stegeman, Chief Economist bij Triodos Bank. Hoe behoud je de hoop die zo belangrijk is voor verandering? Interessant interview.

Onderwijl presenteert minister Rob Jetten (Klimaat) vandaag de plannen om Nederland in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Echt nieuw zijn die plannen niet, schrijft RTL Z.

Inmiddels is bijdrage van de milieusector aan de Nederlandse economie volgens het CBS toegenomen tot 2,56 procent van het bbp.

De digitale euro begint met een 1-6 achterstand

Vorige week deed de Europese Commissie een voorstel over de invoering van een digitale euro - een digitale centrale bank munt, ook wel bekend als een CBDC (Central Bank Digital Currency). De meest gehoorde kritiek op de digitale euro is dat het een geval lijkt van een oplossing op zoek naar een probleem. Lees de analyse van Erik Mauritz.

Je wint wat, je verliest wat