Must read: De ene inflatie is de andere niet

Goede beursstemming staat haaks op dalende consumentenuitgaven

Afnemende consumentenuitgaven en aanhoudend verkrappende centrale banken rechtvaardigen een contraire, meer defensieve houding ten aanzien van risicovolle beleggingen, schrijft Renco van Schie van Valuedge in zijn nieuwste column.

Ook Corné van Zeijl heeft zo zijn zorgen

Cardano_NL weekvideo :



+ Economische indicatoren voorspellen niet veel goeds.

+ Winsten gaan dalen

+ Waardering aandelen en rente lopen uit elkaar.

+ Beren gooien de handdoek in de ringhttps://t.co/D0h2lCpIcg — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 2, 2023

BNY Mellon rekent op comeback volatiliteit

Hoofdeconoom Shamik Dhar van BNY Mellon verwacht een aandelencorrectie later dit jaar. Gelukkig valt er in de obligatiemarkt volgens hem prima te schuilen.

Eurolanden saboteren ECB-oorlog tegen inflatie

Terwijl de ECB verkrapt, compenseren veel Europese overheden het inflatieleed. Dat schiet niet op, concludeert monetair econoom Edin Mujagic.

Inflatie meten: het verschil tussen de oude en nieuwe methode

#Inflatie omlaag - methode aanpassing niet enkel een statistisch verhaal. Jan-Paul @vdKerke en Aggie van Huisseling zien een breed gedragen daling en een kerninflatie die afzwakt, maar nog steeds te hoog is. https://t.co/4PA2Oriuvn pic.twitter.com/t4XXHH9xTp — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) June 30, 2023

Hoe zit het nou precies met die digitale euro?

De digitale euro werd neergezet als revolutionair en zou de ‘samenleving als geheel kunnen veranderen’. Nu de Europese Commissie een wetsvoorstel doet voor dit betaalmiddel, is het de vraag of deze uitgeklede versie aan die belofte kan voldoen. https://t.co/VPxu7RBjkA — Follow the Money (@FTM_nl) July 3, 2023

U zoekt ondergewaardeerde luxury goods-aandelen?

De meeste aandelen van luxe-goederenconcerns zijn volgens Morningstar overgewaardeerd, maar er zijn altijd koopjes te vinden. analist Jelena Sokolova zet vier interessante, ondergewaardeerde luxe-aandelen op een rij.

The case voor Europese aandelen

Als de waardering in percentielen opdeelt over de afgelopen 20 jaar is de Amerikaanse beurs duur. Slechts in 20% van de periodes was die duurder dan nu. In Europa valt dat erg mee. pic.twitter.com/VVJHGX6qS0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 3, 2023

Krijgt China z'n groeimotor weer aan de praat?

De uitkomst heeft grote consequenties voor de wereldeconomie, dus ook voor beleggers. Andrew Sheng and Xiao Geng voor Project Syndicate: "China has run into major road blocks as it has attempted to implement its "dual circulation" growth strategy. Its success in managing the challenges it faces could be the difference between a global recovery and a global recession."

This chart shows the lack of #reopening boom in #China's Manufacturing sector.



After a brief uptick earlier this year, China's Manufacturing #PMI has remained below 50, the assumed threshold between growth and decline, for the last three months.



This contrasts sharply with the… pic.twitter.com/g5R0sNZ6iz — jeroen blokland (@jsblokland) June 30, 2023

Grondstoffen: de een is kansrijker dan de ander

Podcast: Grondstoffen in het tijdperk van de 3D-reset. John Mensack praat met fondsmanagers Jim Luke en Malcolm Melville over de impact van #decarbonisatie, #deglobalisatie en #demografie op #grondstoffen: https://t.co/OR04evWLmt pic.twitter.com/kulp1H0xvO — SchrodersNL (@SchrodersNL) July 2, 2023

Beleggingssucces is...

"You don’t judge your investment performance based solely on what “the stock market” is doing. You judge your performance based on your asset allocation. And that asset allocation should be tied to your risk profile, time horizon and goals." Sterke column van Ben Carlson.

Reële rentes stijgen,

en dat is vooral slecht voor goud. "But fresh highs for yields don’t necessarily spell trouble for risk assets. In fact, commodities and cyclical stock market sectors often enjoy constructive tailwinds in these environments. One asset will face an uphill battle as real yields rise: gold."

Goud blijkt ook geen veilige haven meer te zijn

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Wat nodig is om een koersdaling weer goed te maken

15 Investing visuals everyone should know.



1. Percentage gains needed to recover from a loss pic.twitter.com/rWHPGfQn9H — Compounding Quality (@QCompounding) July 2, 2023

Het is goed zakendoen in Nederland