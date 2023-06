Must read: Topposities van topbeleggers

Grafiek van daalder: Nieuwe technologieën steeds sneller aanvaard

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: technologische adaptie versnelt.

De grootste posities van topbeleggers,

zoals o.a. Warren Buffett, Jim Simon, Ray Dalio.



Japanse aandelen hebben het beste gehad?

Lees ook: De koopargumenten voor Japanse aandelen stapelen zich op. Hier nog een ander Japanverhaal.

Foreign investors sold $3.77 billion worth of Japanese equities last week, the first net selling in 13 weeks. pic.twitter.com/JeS8B5tbZW — Barchart (@Barchart) June 29, 2023

Pimco gaat voor zeker

In de huidige overgang naar een normalere rente-omgeving, die de nodige rimpelingen kan veroorzaken, hebben kwaliteitsobligaties de sterke voorkeur.

Risicobereidheid is het grootst onder Europese institutionele beleggers

De groei van het wereldwijde beleggersvertrouwen houdt aan. In juni is het volgens State Street Global Markets met 6,1 punten gestegen naar 95,8. Grote Europese beleggers zijn reuze positief. Hun collega's in Azië heel wat minder.

Slimme beleggers zien de trends

Robeco heeft een speciaal e-magazine gemaakt om ze allemaal te duiden.



Beach read: Riding the waves of structural trends https://t.co/8HYOG23V4r pic.twitter.com/AvU0T9Yvb4 — Robeco Asset Management (@Robeco) June 28, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Nieuwe ratingwijzigingen door Morningstar

De fondsanalisten van Morningstar hebben in de voorbije weken weer een flink aantal fondsen herbeoordeeld. Dat heeft geleid tot twee upgrades en één nieuwe rating.

Minder faillissementen in Nederland dan gemiddeld in EU

In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal faillissementen in Nederland ruimschoots gehalveerd ten opzichte van 2015, terwijl het in de Europese Unie (EU) bijna op hetzelfde niveau lag. Dit meldt het CBS op basis van cijfers van Eurostat over de faillissementen in de Europese Unie.

Nederlandse inflatie in juni daalt tot 5,7 procent

Deze snelle raming is gemaakt op basis van nog onvolledige brongegevens. In mei waren consumentengoederen en -diensten 6,1 procent duurder dan een jaar eerder, zo meldt het CBS.

Robeco richt zich nu ook op biodiversiteit en mensenrechten

The next frontier in sustainable investing research at Robeco includes biodiversity and human rights. https://t.co/mk8Cb1MKlB pic.twitter.com/wYfAraNI03 — Robeco Asset Management (@Robeco) June 29, 2023

Grondhandel aan banden

Tweede Kamer verbiedt splitsen landbouwgrond voor beleggers. Dat lijkt een goede zaak. "De afgelopen 20 jaar zijn steeds meer grondhandelaren actief geworden die stukjes landbouwgrond aanbieden als belegging. Uit recent onderzoek van het Kadaster blijkt dat op deze manier al zeker 700 weilanden zijn opgeknipt in 17.000 perceeltjes. Volgens het Kadaster is al deze verkochte grond nog in gebruik als landbouwgrond, nergens hebben particulieren geprofiteerd van waardestijgingen."

Hoe macrocijfers te lezen?

Rabobank geeft handvatten. Zeer informatief.

Hoe duid je economische cijfers en hoe vermijd je valkuilen daarbij? Met deze handvatten van #RaboResearch weet je waar je op moet letten.https://t.co/i7oxDvHq6s — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) June 29, 2023

Mijlpaaltje voor zonne-energie