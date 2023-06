Must read: Hoge inflatie zal rap en flink dalen

Slim aanpassen aan een warmere wereld

Ja, door de klimaatcrisis zal er flink moeten worden geïnvesteerd. Maar dat levert ook heel veel op. Analist duurzaam beleggen Robin Rouger bij J. Safra Sarasin identificeert een aantal bedrijven, zoals het Nederlandse Aalberts, dat de komende jaren meer dan voldoende werk zal hebben.

Van dividendprobleem naar dividendzondvloed

Een zondvloed klinkt niet erg positief, maar wel in het geval van dividenden die in recordhoeveelheden worden uitgekeerd aan beleggers, zelfs als het economisch tegenzit, schrijft fondsmanager Mark Peden van Aegon AM.

Aandelenmarkt Oost-Indisch doof voor recessie

Terwijl de Amerikaanse staatsobligatiemarkt een flinke recessie inprijst, gaat de aandelenmarkt nog steeds slechts uit van een kleine groeipauze. Dat is volgens beleggingsstrateeg Robert Almeida van vermogensbeheerder MFS een naïef standpunt.

Beren gooien handdoek in de ring

Cardano_NL weekvideo

Economische indicatoren voorspellen niet veel goeds. Winsten gaan dalen

Waardering aandelen en rente lopen uit elkaar.

Beren gooien de handdoek in de ring https://t.co/D0h2lCpIcg — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 29, 2023

Het inflatieprobleem dreigt snel te worden opgelost?

REALLY? #Fed's Powell says at ECB forum in Sintra: Don't see us getting back to 2% inflation in 2023 or 2024. The M2 Money Supply trend signals otherwise. pic.twitter.com/zka2ZKeqep — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 28, 2023

Money supply growth nearly negative in Europe...deflationary? pic.twitter.com/liL1OZRmZv — Longview Economics (@Lvieweconomics) June 28, 2023

Nieuwe leiders, hogere koersen?

Een nieuwe topman aan het roer kan een bedrijf nieuw leven inblazen. Door nieuwe initiatieven te lanceren, een effectief management aan te stellen of nieuwe markten aan te boren, kan er een frisse wind gaan waaien. Dit zijn vijf bedrijven die kunnen profiteren van nieuw leiderschap.

Is strategic beta het beste van twee werelden?

Morningstar's Monika Calay vertelt hoe strategic beta ETF's populair zijn geworden in de Verenigde Staten, terwijl Europese beleggers nog steeds voorzichtig zijn.

Zijn fondshuizen een goede belegging?

Waarom in een fonds beleggen als je ook een aandeel kan nemen in een fondshuis. John Rekenthaler van Morningstar US bekeek de resultaten sinds 2023. Interessante analyse.

Wereldeconomie krijgt te maken met een milde neergang

Nouriel - Dr Doom - Roubini voor Project Syndicate: "While a severe hurricane for the global economy looks less likely than a few months ago, we are still likely to encounter a tropical storm that could cause significant damage. Much will depend on how major central banks confront the trilemma of simultaneously maintaining price, growth, and financial stability."

Bank of England in de overdrive

De Bank of England versnelt de #renteverhogingen en geeft toe dat er een #inflatieprobleem is. Lees meer: https://t.co/gXw1eTuvvv pic.twitter.com/U0Hlz3RJsb — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 28, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Luxe horloges toch niet waardevast

Luxury watch prices are down over 20% in a year... seems like the traders are not buying anymore. ?? pic.twitter.com/5lV0GvuV38 — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) June 28, 2023

Belgische aandelen zijn goedkoop

De Belgische beurs blijft dit jaar flink achter met een verlies van 7% ytd. Vooral het kwakkelende AB Inbev weegt zwaar.

Op Europees niveau horen de Belgische aandelen bij de slechtste van de klas qua koersprestatie. Opsteker: we zijn ook een pak goedkoper (1,37x vs 1,6x). pic.twitter.com/4AO2JAw5wQ — Tom Simonts (@TSimonts) June 29, 2023

"Beleggers zijn nodig in vastgoedmarkt"

De Canadese vastgoedbelegger European Residential Reit (Eres) gaat 6900 Nederlandse woningen verkopen. Dat lijkt goed nieuws voor starters op de woningmarkt, maar zo simpel is het niet, zegt hoogleraar Vastgoed Analyse Marc Francke. Volgens hem zijn beleggers hard nodig voor een gezonde woningmarkt.

Disruptie in de auto-industrie

De verkoop van EV's stijgt explosief.