Must read: Europese winsten groeien wel

Koopargumenten Japanse aandelen stapelen zich op

Volgens de analisten van M&G kunnen Japanse aandelen de komende vijf tot tien jaar een gemiddeld rendement boeken van zo’n 15%. Ook Robeco, T. Rowe Price, CNBC en Lukas Daalder van BlackRock berichten positief over de Japanse aandelenkansen.

“Groeiend tekort aan zilver biedt kansen”

Zilver en goudhandelaar Doijer & Kalff is optimistisch over de zilverprijs. Na jaren van dalende zilverprijzen kan weer omhoog worden gekeken. Met name extra vraag ten gevolge van de energietransitie kan voor een hernieuwde prijssprong zorgen

PE en impactbeleggen vormen een goede combi

Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.

Volg de trend naar diversificatie

Obligatiefondsen maakten hun rol als veilige haven vorig jaar niet waar, maar systematische trend strategieën deden dat volgens Morningstar wel. Ondanks hun goede prestaties en lage correlatie tot traditionele activa, zijn ze niet populair onder Europese beleggers. Nadeel? "Echter, beleggers moeten weten dat trendmodellen gevoelig zijn voor marktomslagpunten. Zoals besproken kan dit tot frustraties leiden aangezien winsten kunnen verdampen totdat nieuwe trends worden gevormd."

Nieuwe kansen met nieuwe opkomende markten

Er komt een nieuwe generatie opkomende markten op, in Azië en de Golfregio. Gaan die het beter doen dan de opkomende markten die de afgelopen jaren toch wat teleurstelden? Dat zou heel goed kunnen. De correlatie met volwassen markten is in elk geval laag.

Met China gaat het minder goed

Fintessa analyseert.

Economisch herstel in China valt tegen, is de wil van China om nummer één van de wereld te worden een illusie? U leest er meer over in ons #beursbericht van vandaag. — Fintessa (@Fintessa) June 27, 2023

Aandelenrisico wordt nog maar matig beloond

Hoe lager de premie, hoe lager de rendementsverwachtingen.

Equity risk premium remains at the lowest levels in over two decades



Opportunities in fixed income appear more attractive pic.twitter.com/x9DQ3Ueowr — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) June 27, 2023

Wat zegt de 'aandelenrisicopremie' over de vooruitzichten voor #aandelen versus #obligaties? Mogelijk het belangrijkste kengetal in #beleggen heeft een dramatische verschuiving ondergaan. Duncan Lamont legt uit: https://t.co/pa9piMfxC1 pic.twitter.com/mwOgcn6TKr — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 27, 2023

De hoge kosten van de Amerikaans-Chinese spanningen

Stephen Roach voor Project Syndicate: "In a wide-ranging speech on the US-China relationship, US Treasury Secretary Janet Yellen reversed the terms of engagement with China, prioritizing national-security concerns over economic considerations. The US case, however, rests not on hard evidence but on the presumption of China's nefarious intent."

Koop dus Europese aandelen

The rally in US stocks since the October ‘22 trough has been entirely driven by multiple expansion, while forward earnings estimates have declined. $SPY $QQQ $AAPL $TSLA $NVDA pic.twitter.com/TVHKJ7Ofwj — David Marlin (@Marlin_Capital) June 27, 2023

Wel of niet in private beleggingen?

"While private investments remain a potential source for differentiated (though mostly delayed and leveraged) equitylike return streams, their structure merits caution for individual investors." Lang verhaal kort: alternatieve beleggingen zijn vooral geschikt voor grote beleggers met een lange beleggingshorizon. Sterke analyse van Morningstar US.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Spaarrente: erste grootbank overstag

ABN AMRO biedt vanaf 1 augustus 1,25% rente op zijn opneembare spaarrekening. Dat betekent dat ABN AMRO de eerste grootbank is die met zijn spaarrente boven de 1% uitkomt. En dat is alweer een tijdje geleden, stipt Amanda Bulthuis van Geld.nl aan. “De laatste keer dat één van de drie grote banken meer dan 1% bood, was eind 2014.”

Wet van de remmende voorsprong laat zich weer eens gelden