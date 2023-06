Must read: Van inflatie naar deflatie

Nog hogere rentes zijn gevaarlijk

Obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM maant centrale banken na de zomer te stoppen met extra renteverhogingen. Geduldig afwachten tot de economie afkoelt en inflatiecijfers dalen, is volgens hem een beter idee. Scherpe analyse.



Ook Martine Hafkamp van Fintessa ziet weinig reden (voor de Fed) om snel weer te verhogen. Een heel lange rentepauze is volgens haar verstandiger.

Carmignac defensief de tweede helft in

Carmignac spreekt van een wankel evenwicht op de aandelenmarkt. Er hoeft maar iets mis te gaan en de rapen zijn gaar. Defensieve aandelen hebben daarom de voorkeur, samen met obligaties.

Van inflatie naar deflatie

Tenminste, als de rest van de EU Spanje volgt.

#Inflation update!

The odds that we will see #deflation in the Eurozone as early as this year are rising rapidly.



- #Spain's producer prices are down almost 7% from a year ago.

- Historically, the correlation between producer and consumer price inflation has been strong.

- Also… pic.twitter.com/JD2d8xpk33 — jeroen blokland (@jsblokland) June 26, 2023

Uitsluiten bevordert rendement

Op de lange termijn zeker, ontdekte kwantitatief beleggingsanalist Rik Lustermans van Rabobank.

Niet overal zijn de rentes gestegen

Lees ook: China gaat dus extra stimuleren.

Here's our latest global interest rate map – Pakistan just hiked again https://t.co/ygGH3LnLCI via @FaseehMangi pic.twitter.com/GjHWcCpyfN — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) June 26, 2023

Nieuwe dip grondstoffenprijzen

Renteverhogingen en zorgen over de economische groei leiden tot verkoopdruk.

Het is klein en maakt minder winst

Vandaag in het @BNRzaken beleggerspanel. O.a. over waarom kleinere aandelen het slechter doen. Tipje van de sluier. Met name omdat de winsten zo achter blijven. Hier Russel 200 winsten versus S&P 500 winsten. pic.twitter.com/IIswsuxqzl — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 27, 2023

Optimistische Chinese regering

De Chinese economie veert in de tweede helft van dit jaar op, zo meldt CNBC.

Top 5 kortlopende obligatiefondsen

Na verwoestende verliezen in 2022 blijft de markt voor vastrentende effecten kwetsbaar. Heel wat beleggers wachten het af in kortlopende obligaties of geldmarktfondsen. Morningstar selecteerde een aantal aangewezen beleggingen.

De weg naar fossielvrij

Deze industrieën hebben wél toekomst in Nederland, bericht RTL Z.

Niet te koud niet te warm

Waarom centrale banken naar 2% inflatie streven.

The 2% inflation target is key to the Fed's vision for stable prices in the U.S. economy, as well as the rest of the world. But, who decided 2% was the magic number? Watch the full video here: https://t.co/LNLfndZt52 pic.twitter.com/tnrLzrB4FN — CNBC (@CNBC) June 27, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Bij Robeco nemen de machines het over?

The next frontier in value investing in credits: integrating machine learning https://t.co/De0fsf0gmO pic.twitter.com/KXlR80nSxd — Robeco Asset Management (@Robeco) June 26, 2023

Van Nasdaq 100 naar Nasdaq 7

Microsoft and Apple, together with next 5 ranked companies by market cap, made up over 50% of total weight of NASDAQ 100 in April; joined by Alphabet (Google), Amazon, NVIDIA, Meta, and Tesla, with Alphabet’s class A and class C shares occupying 2 spots@VisualCap @InvescoUS… pic.twitter.com/yk8sEcgWxB — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 26, 2023

Rabobank niet al te negatief over Nederlandse economie

BlackRock spreekt niet langer over ESG