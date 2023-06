Must read: Belgische beurs doet dit jaar niet mee

”De financiële sector heeft een rol te spelen”

Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.

T. Rowe Price is aarzelend negatief

T. Rowe Price staat met een been in het kamp van de bears en met een teen in het kamp van de bulls. De vermogensbeheerder is sceptisch over de koersstijging van Amerikaanse Big Tech-aandelen. Betere kansen hebben de veel goedkopere small caps, high yield en aandelen buiten de VS.

With the scale of inflows we've seen recently, and tech arguably becoming the most crowded trade, an exodus due to profit taking is a rational conclusion.



The question is just how many plan to take profits after the best first half year performance in tech since 1999. pic.twitter.com/I03cGBMMwP — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) June 25, 2023

Je gaat short en wordt beroemd

Shortsellers brengen fraude binnen bedrijven aan het licht en zuiveren de economie van bedrijven zonder levensvatbaarheid. De geschiedenis heeft enkele shortsellers opgeleverd, die bewezen hebben de kneepjes van het vak te kennen.

De Belgische beurs (lees: AB Inbev) blijft dit jaar flink achter

Het Europese beursjaar tot dusver. Wat doet het België het goed. En ook : lang leve Italië. Verschil tussen beide: 30% ! pic.twitter.com/9aLFHFdheK — Tom Simonts (@TSimonts) June 26, 2023

Fed last dus een lange rentepauze in

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Tot op heden was het verkrappende beleid van de centrale banken effectief. Maar met de enorme staatsschuld gaan de Verenigde Staten op zeker moment tegen een muur aanlopen. Verdere renteverhogingen leiden dan tot onhoudbare rentelasten." Voor Europa is dat niet anders. Goed verhaal.

Helaas blijkt (ook) de Amerikaanse inflatie hardnekkig

Dit is het verwachte Amerikaanse rentepad

Markets expect the #FederalReserve Target Rate to be 3.81% in December 2024. But I expect it to be significantly lower than that. pic.twitter.com/OwTq3c2Iql — jeroen blokland (@jsblokland) June 26, 2023

Het probleem met geld langs de lijn

"Markets whip, stall, and doddle. They rise, fall, crash, burn, recover, and then, almost inevitably...at some point...they rip higher. Without ever telling us when it's about to occur. That's how returns happen." Ofwel, wees in de markt en heb geduld. Kort artikel.

Wat de belegger van de CIA kan leren

"Nothing is more important for investors than spending time considering our own behaviour and thought processes. What we believe to be cool headed, impartial judgements are no doubt choices shaped by a sea of incentives, biases and foibles many of which we will be oblivious to. It is hard to admit it, but we don’t’ really know why we make the choices we do." Must read.

Europees macronieuws valt tegen

The economic surprise index geeft aan in hoeverre de economische cijfers mee of tegenvallen. In Europa vallen ze duidelijk niet mee. pic.twitter.com/3cDpZYVm5D — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 26, 2023

India wordt geen succesverhaal

Ashoka Mody voor Project Syndicate: "Indian elites, official forecasters, and international media have piled into the narrative that India’s economy is booming and positioning the country to become the great success story of the twenty-first century. But looking past the illusion created by headline GDP numbers, nothing could be further from the truth." Lees ook: Indiase olifant gaat rennen.

Dat waren de problemen in de productieketen

Great news for the global economy ??



The global supply chain crisis of 2020-2022 is now over pic.twitter.com/S14zYKr2ig — Science Is Strategic (@scienceisstrat1) June 25, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Meer accijns en hogere leenrente

Hogere belastingen, inflatiecorrecties. Het jaar is doormidden en dat betekent dat er nieuwe wetten, regels en tarieven worden ingevoerd. Vanaf 1 juli gelden er een aantal veranderingen die ieders portemonnee kunnen raken. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Beschikbaar inkomen: +1,7%

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. De hypotheekschuld groeide met 3,3 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 816,6 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Opkoopverbod leidt niet tot lagere huizenprijzen

Het opkoopverbod voor beleggers heeft niet geleid tot een daling van de huizenprijzen. Wel zijn door het weren van beleggers minder woningen in de verhuur en dat leidt tot stijgende huren die huurders met lagere inkomens wegjagen. Het overheidsingrijpen leidt dus niet tot een prijseffect, wel tot een demografisch effect, blijkt uit een universitaire studie. Morningstar bericht.