Must read: Houdt de bullmarkt stand?

Dit zeggen de experts erover. Plus: de VIX is erg laag, Yellen ziet risico's op recessie VS afnemen en India is erg populair.

Great reset op de vastgoedmarkt

Vastgoedbeleggers hebben overal ter wereld te maken met extreem gure marktomstandigheden. De stijgende rente heeft een great reset veroorzaakt. PGIM Real Estate ziet desondanks kansen.

Grafiek van Daalder: Extra koopargument voor Japanse aandelen

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Japanse aandelen zijn dus interessant?

Houdt de bullmarkt stand?

Dit zeggen enkele vooraanstaande Amerikaanse experts.

Verfrissende column

Eb en vloed op de beurs. Als het vloed is wordt het ook weer een keer eb. Dat lijkt makkelijk beleggen, maar dat is het niet.

Column in het @FD_Nieuws .https://t.co/YpZC8xyR3g — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 22, 2023

'Yellen ziet risico's op Amerikaanse recessie afnemen'

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, ziet de risico's op een recessie in de Verenigde Staten afnemen.

Fouten maken is niet het probleem

"Over years of investing we will all make lots of mistakes and face setbacks. How we react to those mistakes and setbacks will determine whether we will have success as investors or poor results. If we learn from them, we will enjoy the challenge and have investing success." Leuk verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Stabilisatie van de woningmarkt?

In mei waren de prijzen van bestaande #koopwoningen gemiddeld 5,6 procent lager dan in mei 2022. Ten opzichte van april 2023 is de prijsindex bestaande koopwoningen met 0,1 procent gedaald. https://t.co/RjkbCe9Bzn pic.twitter.com/7ioX53ElKz — CBS (@statistiekcbs) June 22, 2023

Lage VIX

The $VIX closed below 13 today for the first time since January 2020.



Lowest close during 2000-02 bear market (Aug 2000): 16.53

Lowest close during 2007-09 bear market (May 2008): 16.30 pic.twitter.com/oMepJmhqlv — Charlie Bilello (@charliebilello) June 22, 2023

India omhoog

#India’s stock market spikes as investors increasingly embrace the narrative that the country is set to overtake #China as the world’s economic growth engine & it helps that India doesn’t have the geopolitical risks swirling around China. https://t.co/0pxvaL2PCK pic.twitter.com/TSmXeLwV1r — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 22, 2023

Klein herstel