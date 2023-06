Must read: Van AI naar zelfrijdend is een kleine stap

Plus: Indiase olifant gaat rennen, China zal extra stimuleren, liever obligaties, the case voor goud, vrije verkoop huizen passé, en meer.

De Indiase olifant gaat rennen

India is op weg een economische supermacht te worden. Om het potentieel volledig te benutten, moet er wel meer worden geïnvesteerd, zegt Monica Defend van Amundi AM, die positief is over Indiase aandelen en obligaties.

China gaat dus extra stimuleren

Zwakke consumentenbestedingen, problemen in de vastgoedsector en hoge werkloosheid dwingen de Chinese regering volgens Gerwin Bell, hoofdeconoom Azië bij PGIM Fixed Income, om naast monetaire stimulering ook de fiscale buidel te trekken. Dat lost de hardnekkige Chinese problemen niet op. Daar zijn diepgaande hervormingen voor nodig.

The case voor obligaties wordt steeds sterker

Capital Group had begin dit jaar hoge verwachtingen voor Amerikaanse aandelen en obligaties. Aandelen hebben die verwachtingen ingelost, obligaties nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen. De hedgefunctie van obligaties lijkt in elk geval hersteld.

Geopolitieke spanningen zijn een dure grap

Robert Skidelsky voor Project Syndicate: "Geopolitics, which originated during the run-up to World War I, represents an inherently pessimistic view of international relations as a perpetual power struggle. But as the world’s military and policy establishments prepare for prolonged conflict, we must resist the allure of the zero-sum mindset."

Inkomenbeleggers moeten kiezen

Profiteer zelfrijdend van de goudkoorts rond AI

"De zelfrijdende auto’s zijn in aantocht en het is geen toeval dat ze arriveren op hetzelfde moment dat AI enorme vooruitgang boekt. AI is de motor van de zelfrijdende auto, en mensen en goederen verplaatsen zonder chauffeur betekent een revolutie in de transportsector." Ofwel, hier ligt een enorme beleggingskans.

Aan de energietransitie hangt ook een sociaal aspect

Actief versus passief

Hoe lang duurt de pauzeknop van de Fed

Short gaan doet veel pijn

Inflatie cijfers gaan de goede kant op

Goudbeliever promoot maar weer eens goud

Optimix is overigens ook al lange tijd positief.

Negatieve rentes zijn inderdaad iets van vroeger

Vrije verkoop van huizen van de baan

Door de nieuwe Huisvestingswet van minister Hugo de Jonge mogen gemeenten huiseigenaren gaan dwingen hun woningen (onder 350.000 euro) alleen nog te verkopen aan mensen met een lager of middeninkomen. De wet moet ervoor zorgen dat ook deze groep kans maakt op een koophuis.Onderwijl blijven de huizenprijzen verder dalen, meldt het CBS.