Must read: Recessievrees deert beurs niet

Help! Beleggers worden optimistischer

Volgens Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie van LGIM, is het nog te vroeg om meer risico te nemen. Dat beleggers optimistischer worden, is een extra reden om risicovolle assets vooral te vermijden. Ook Candriam kiest voor een defensieve aanpak.

Particuliere beleggers rekenen op hoge rendementen

Particuliere beleggers blijven positief over hun beleggingen, ondanks de hardnekkige inflatie, dreigende recessie en de beursverliezen vorig jaar. 8,6% boven inflatie moet dit jaar wel kunnen. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van Natixis IM.

It’s starting to look like a new bull market. Do the fundamentals support that view? ?? pic.twitter.com/wSpT3iOZPF — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) June 20, 2023

Het grote AI-dilemma

Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen, geeft haar commentaar op de AI-hype. Is deze echt of kunstmatig gecreëerd?

De semiconductor index (SOX) vs de ISM index (groen).

De SOX zegt maakt niet uit wat de economie gaat doen, wij doen AI. pic.twitter.com/IGbqk25h3h — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 20, 2023

5 trends om rekening mee te houden

In de toekomst kampen we met een tekort aan water, kijken we naar India, zal kunstmatige intelligentie ons werk doen, en zijn we allemaal slank. Dat zijn enkele verwachtingen van beleggingsspecialisten.

Een gehate rally

"Torenhoge inflatie, een diep inverse rentecurve en een onvermijdelijke recessie. Dat zou toch voldoende moeten zijn om de beurs op zijn knieën te krijgen. Niets van dat alles. De beurzen blijven recht overeind." Lees de column van Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Ondergewaardeerde chiptoppers

Wie de boot heeft gemist bij de rally van Nvidia, kan nog altijd kijken naar andere chipaandelen. Morningstar zet de aantrekkelijkst gewaardeerde chipbedrijven op een rij.

Huidige high yieldspread duidt niet op recessievrees

High yield spreads continue to show complacency regarding any risk for junk debt, despite increasing stress among borrowers pic.twitter.com/E0j0lUF4JP — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) June 20, 2023

Wat is de veiligste asset?

Het korte antwoord: rekening houdend met inflatie is dat zeker niet cash. "So, as you sit down to dinner to discuss moving your “safe” money out of your savings account into a diversified portfolio of ETFs, how do you think your spouse will respond? Our guess is three words: “that sounds risky”. But historically, it wasn’t." Zeer interessant verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wereldwijd beleggen is niet langer wereldwijd beleggen

So much for #diversification?

US #equities represent nearly 70% of the MSCI World Index.

70%! pic.twitter.com/UL9FHO5aPu — jeroen blokland (@jsblokland) June 20, 2023

Opkoopverbod helpt starters op de woningmarkt,

maar doet huurders pijn, zo blijkt uit onderzoek van de Erasmus Univeristeit en het Kadaster.

Bitcoin begint weer eens te rennen