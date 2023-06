Must read: Van dotcombubbel naar AI-bubbel

Beleggingsbuitenbeentje Nederland

Nederlandse banken en assetmanagers lopen volgens Erik van de Weele van Allianz Global Investors duidelijk voorop in transparantie en duurzaamheid. Met beleggingsadvies is het minder goed gesteld. Andere opmerkelijke ontwikkelingen?

Rabobank zet in op smallcaps

Smallcaps staan onder druk, maar de uitgangspunten zijn helemaal niet slecht, schrijft senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank. "Als de vrees voor een recessie afneemt, dan kunnen smallcaps, gezien hun benedengemiddelde waarderingen, een inhaalslag inzetten."

Fed denkt nog niet aan verlagen

Fed Chair Jerome Powell said it could be a couple years before interest rate cuts. pic.twitter.com/rGESUd42w6 — unusual_whales (@unusual_whales) June 19, 2023

De economische klap komt in 2024?

Wereldwijde economische #groeivoorspellingen: hoger voor 2023 en lager voor 2024. We leggen uit waarom we voor dit jaar nu een betere economische #groei verwachten dan voorheen, maar het beeld voor 2024 er minder positief uitziet: https://t.co/D1Au5qLt6V#economie pic.twitter.com/odCL3DQSrs — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 19, 2023

Zonder skin in the game geen outperformance?

Hebben fondsbeheerders die in hun eigen fonds beleggen meer succes dan degenen die dat niet doen? Zo eenvoudig ligt het niet, schrijft columnist Chris Sloley van Citywire.

Hoge inflatie houdt langer aan

We zijn voorlopig nog niet van de sterk stijgende prijzen af. Dat denkt althans De Nederlandsche Bank (DNB). Vooral de zogenoemde kerninflatie, waarin energie en voeding niet worden meegeteld, blijft veel te hoog. Onderwijl kachelt de economische groei achteruit.

Hoe staat onze #economie ervoor? Uit onze cijfers blijkt: fors minder groei dan vorig jaar. En hardnekkige #inflatie. Lees hier alle cijfers??https://t.co/ph29RyLWFB — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) June 19, 2023

Houd koers!

Conclusie column Ben Carlson: "Intelligent investors realize effort is often inversely related to results in the market. Just because you do more or try harder doesn’t guarantee better results. In fact, doing more is more often than not damaging to your investment performance. Doing less or doing nothing at all most of the time is the right way forward for the majority of investors."

Grondstoffen zijn een koopje?

#Commodity prices around 50 year low relative to equity markets.



When supercycle? pic.twitter.com/htaoqpMF4V — Gigi Penna (@giginator_) June 19, 2023

Amerikaanse obligatierente is hoger dan aandelendividend

Dat maakt Treasuries een stuk aantrekkelijker dan in het recente verleden. "Stocks will likely outperform bonds in the long run. But in the shorter run – the next 10 years, for instance – the relatively wide yield spread in favor of the 10-year Note is a new development that deserves a fresh look for your asset allocation calculus." Hier is de analyse.

Bonds now yield more than equities! You can see this if you compare the yield on the S&P 500 versus 3-month Treasury and Corporate Bond yields.

What does this mean?



1?? The S&P 500 index has continued to perform well despite the Fed raising rates since the end of the pandemic.… pic.twitter.com/nm5GmgLwix — James Eagle (@JamesEagle17) June 19, 2023

AI-fondstoppers

Het thema kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI) is momenteel een hot topic. Maar hebben we het nu precies over? Wat is de definitie? Morningstar heeft een raamwerk ontwikkeld om fondsen voor thematisch beleggen te classificeren zodat de beleggers duidelijkheid krijgen. Dit zijn de 5 AI-fondsen die volgens Morningstar het best presteren.

Van dotcombubbel naar AI-bubbel

This ratio is at historic levels last seen during the Dot Com bubble pic.twitter.com/YUVcDjiUv7 — Game of Trades (@GameofTrades_) June 19, 2023

Ook Buffett ontdekt Japan

Warren Buffett heeft zijn oog op enkele handelsbedrijven uit Japan laten vallen. De Japanse markten bloeien na jaren weer op en de interesse van Buffett trekt ook andere beleggers aan.

Slimme sectorbeleggers maken een fortuin

How have sectors performed since 2018? https://t.co/LuHYKeAI9w pic.twitter.com/djVBuLE1R0 — Robeco Asset Management (@Robeco) June 20, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De defensieve datastrategie van banken

In de afgelopen decennia heeft de bancaire sector een significante transformatie ondergaan. Door technologische ontwikkelingen bieden banken tegenwoordig diensten aan die tot voor kort ondenkbaar waren; denk bijvoorbeeld aan volledig digitaal bankieren, open banking en blockchain-transacties. In het streven naar vooruitgang en uitbreiding van het dienstenpakket zijn technieken zoals artificial intelligence inmiddels gemeengoed geworden.

