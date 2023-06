Must read: Meer winst en minder inflatie stuwen beurs

Azië domineert wereldwijde economische groei tot ver na 2050

Onderzoek van het abrdn Research Institute identificeert vijf factoren die de economische outperformance van Azië de komende decennia garanderen.

Voor economische groei moet je in Azië wezen

Global growth is projected to decelerate from 3.1% in 2022 to 2.1% in 2023. These forecasts reflect broad-based downgrades.



Ook AI is geen reden om actief te beleggen

2022 was opnieuw een extreem slecht jaar voor actieve fondsmanagers. Met kunstmatige intelligentie zal het niet veel beter worden, denkt Angelo Calvello. Overigens heeft Morningstar een aantal fondsen geïdentificeerd die succesvol in AI beleggen.

De beurs heeft er zin in

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "Het blijft opvallend hoe veerkrachtig de beurzen zijn gebleken de afgelopen periode, ondanks de stortvloed van onwelgevallig nieuws. De inflatie daalt weliswaar, maar de kerninflatie blijft hardnekkig hoog."

Gelukkig kijkt de beurs vooruit

Economie en beurzen lopen uiteen.

ISM vs S&P500 pic.twitter.com/GbsO6kOD1U — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 19, 2023

Meer winst, minder inflatie

Joshua Brown van The Reformed Broker geeft twee redenen waarom de beurs er dit jaar zo goed bij ligt. "We now find ourselves in a situation where the resilience of corporations’ ability to grow earnings is on full display. Concurrently, falling inflation is becoming apparent everywhere."

The optimism surrounding Big Tech, AI, and earnings of Corporate America continues to boost broader market sentiment. Individual investors (AAII poll) haven’t been this bullish since Nov 2021, w/the Bull/Bear Ratio at almost 2. pic.twitter.com/d2B9LZQMAX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 18, 2023

U wil succesvol beleggen in groeiaandelen?

Philip Fisher is the father of growth investing.



He also wrote the excellent book Common Stocks and Uncommon Profits.



Today I am sharing a free PDF which teaches you how to select growth stocks like a professional ?? pic.twitter.com/ZuplBV8VzD — Compounding Quality (@QCompounding) June 18, 2023

Dealen met de wereldwijde schulden

Wat is de beste strategie" Daarover schrijft Brigitte Granville voor Project Syndicate: "The Summit for a New Global Financing Pact in Paris this month certainly cannot be accused of lacking ambition. But a new global effort to increase developing countries' fiscal space can succeed only if it embraces the spirit of innovation and adapts the latest thinking from those who have long studied – and managed – the problem."

Wereld 700.000 (super)rijken armer

Voor het eerst in jaren is het aantal vermogende particulieren en superrijken wereldwijd afgenomen. Dat blijkt uit het nieuwste World Wealth Rapport van Capgemini.

De woestijn rukt op: van Spanje tot in de Achterhoek

Verwoestijning: het klinkt als iets in Afrika of Australië, maar door onder meer klimaatverandering dreigt het ook voor grote delen van Zuid-Europa. En zelfs in delen van Nederland zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat het land kurkdroog en onbruikbaar wordt. RTL Z bericht.

Nederland in top vijf Europese zonnestroomproducenten

"Nederland staat in de top vijf van landen met de hoogste zonnestroomproductie in Europa sinds 2022. De productie groeide sterk in vergelijking met andere Europese landen. Sinds 2019 is de Nederlandse zonnestroomproductie meer dan verdrievoudigd." Het CBS weet meer.

Beleggen in CO2-ETF's?

Voor beleggers die willen beleggen in het thema klimaatverandering zijn er volop mogelijkheden. Een heel specifiek thema is de markt voor CO2-emissierechten. Daar zijn verrassend veel ETF's voor verkrijgbaar. Morningstar selecteert de beste.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

