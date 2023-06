Must read: Big tech is duur

Plus: is er nu wel of geen recessie in Europa, de ECB drukt nog niet op de pauzeknop, Groningen gaat dicht en

ECB pauzeert nog niet

De ECB denkt er niet eens over na om de renteverhogingen te pauzeren. En de Fed ontkomt er niet aan de rente toch weer te gaan verhogen, aldus Edin Mujagic.

Sterk momentum in Japan

Inflatie is in de meeste landen een probleem. In Japan is het eerder hoopgevend. Een duurzame inflatie kan zorgen voor economische prikkels en een normalisatie van het monetaire beleid. T. Rowe Price is positief over de markten.

Een wel heel erg technische recessie

Of Europa in een recessie verkeert, is lastig om te zeggen. Fondsmanager Clément Inbona van LFDE ziet in elk geval grote verschillen tussen landen en sectoren.

Grafiek van Daalder: Reëel loon en reëel inkomen zijn verschillende zaken

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de opmerkelijke ontwikkeling van reëel lonen en het besteedbaar inkomen in de grote Westerse economieën.

Hogere rentes goed voor winstgevendheid banken

De netto rente-inkomsten van het Nederlandse bankbedrijf bedroegen in 2022 bijna 34 miljard euro, ruim 2,1 miljard euro meer dan een jaar eerder, laten Aslan en Stam zien. https://t.co/LWvSxHcqry — Economenvakblad ESB (@ESBtweets) June 15, 2023

Niks geen extra Amerikaanse renteverhogingen

Want de inflatie gaat flink dalen.

We see an extended pause in the Fed's rate hike cycle, despite the hawkish words from Jay Powell and his committee. $EURhttps://t.co/n4Y2oUSdHf — ING Economics (@ING_Economics) June 14, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Aanstaande sluiting Groningen jaagt gasprijs omhoog

OUCH! European Gas and German Power Prices jump as The Netherlands set to close Europe’s biggest gas field in 2023. pic.twitter.com/1JZPc6ZZff — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 15, 2023

Pensioen nieuwe stijl

Ook #pensioenfondsen moeten voorlopig rekening houden met hogere #inflatie en hogere #rente. Wat betekent dat voor de transitie naar het nieuwe #pensioenstelsel en voor het moment van de overgang? @olafsleijpen sprak ??? erover bij @PensioenPro.https://t.co/hRITDhmKHf pic.twitter.com/dCe298rsXi — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) June 15, 2023

Witte zwanen, zwarte zwanen..