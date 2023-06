Must read: Passief beleggen is niet alleen saai maar ook gevaarlijk

Let vooral op de kasstroom

Om een echt goed beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf kijkt dividendbelegger Reineke Davidsz liever naar de kasstroomgeneratie op de lange termijn dan naar de door beleggers veel geraadpleegde koerswinstverhouding.

Stijgende rentekosten gaan bedrijven nog pijn doen

Allianz verwacht dat bedrijven de hogere rentelasten pas eind 2023 in volle hevigheid zullen voelen. De grootste problemen zijn te verwachten in de sectoren transport, bouw, horeca, grondstoffen, auto-industrie en detailhandel.

Fed pauzeert

Maar hint op twee extra renteverhogingen later dit jaar. CNBC heeft het verhaal. Vanavond is de ECB aan zet. Een renteverhoging is zeker. Maar wat daarna?

Een wereld zonder actief is saai en zelfs gevaarlijk

Als actieve beleggingsfondsen hun passieve concurrenten zelden verslaan, waarom dan niet met z'n allen naar passief? Dat maakt het beleggingslandschap op zijn minst saai en op de lange termijn misschien zelfs gevaarlijk, aldus Morningstar.

Wel of niet handelen?

Veel handelen is niet productief. Het levert hogere kosten op en lang niet altijd een beter rendement. Maar de strategie van Warren Buffett, het voor onbepaalde tijd aanhouden van een belegging, kan ook problemen opleveren. Wat is wijsheid?

Wat doen beleggingen de komende tien jaar?

Risico nemen betaalt zich weer eens uit. Tenminste, als de verwachtingen ook uitkomen.



Lucratieve broodspelers

Jan Bouius van Fintessa pleit voor beleggen in graanbedrijven.

Over voedselinflatie gesproken

Alleen omzetgroei lift Europese winsten

Gaan Japanse aandelen nog meer vliegen?

"If the reform catalyst plays out, a rising tide may lift all boats, and one might do quite well investing in Japanese large value." Uitgebreide analyse.

Strijd tegen klimaatverandering is een wereldwijde aangelegenheid

Hans-Werner Sinn voor Project Syndicate: "The real-world experiment of the COVID-19 pandemic showed that industrialized countries can help to reduce atmospheric carbon emissions only insofar as they can keep fossil fuel in the ground. Focusing solely on reducing their own demand will not even put a dent in the problem."

Shell kiest voor ... fossiel

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu komt Shell er dan toch expliciet voor uit. Het olie- en gasconcern blijft vol inzetten op fossiele brandstoffen. "Shell ligt nu op ramkoers met het akkoord van Parijs en met de Nederlandse, rechterlijke uitspraak die stelt dat hun CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet zijn gedaald." RTL Z bericht.

Waterstof is wel/niet de oplossing

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Consistentie en eigen koers betalen zich uit

Maar liefst drie Fund Awards en een Group Award werden dit jaar door Lipper Refinitiv aan CapitalatWork toegekend. De vermogensbeheerder is even consistent als eigenwijs in zijn beleggingskeuzes. “Achter ons succes zit geen geheim. Het is een combinatie van goede voorbereiding, toewijding en veel werk."

