Must read: Recessie en bullmarkt trekken samen op

Plus: Het is goed schuilen in infra, regelmatig herbalanceren is slim, duurzaam beleggen is risicovol, huizenmarkt koelt verder af, en meer.

Recessie-angst? Het is goed schuilen in infra-beleggingen

Ook als de economie stagneert, zullen grote sommen geld naar projecten vloeien om onze energiezekerheid veilig te stellen, schrijft Jags Walia, hoofd Listed Infrastructure bij Van Lanschot Kempen.

Wel of geen kwartje erbij?

Wat doen de Fed en ECB deze week? Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI, blikt alvast vooruit en schetst de bijbehorende obligatie-implicaties.

Het nut van regelmatig herbalanceren

Een of twee keer per jaar winst nemen om de portefeuille weer in balans te brengen, is een goed idee, betoogt Ben Carlson.

Want veel geld zoekt een renderende bestemming



Een recessie én een bullmarkt https://t.co/Vdanezh2Gx — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 13, 2023

Want beleggers lopen 6 tot 12 maanden vooruit

Ook Jan-Willem Nijkamp van Fintessa legt uit waarom een recessie en stijgende koersen prima samen kunnen gaan. "Beleggers wachten het einde van een recessie nooit af, maar anticiperen erop. De berenmarkt van vorig jaar was achteraf verklaarbaar. De huidige rally over enige tijd misschien ook."

Crisis commercieel vastgoed is een groot probleem

Niet alleen in de VS.



Goldman Sachs CEO David Solomon says the economy has proved to be “incredibly resilient,” which has surprised him.



However, there’s a certain sector that he sees as a risk. https://t.co/mghq5OAgf9 — FORTUNE (@FortuneMagazine) June 14, 2023

Landbouwbeleggingen blijven goed boeren

Gelet op de aanhoudende inflatie, standvastige Fed en uitgestelde milde recessie is het volgens Saira Malik, CIO bij Nuveen, slim om te beleggen in real assets. Grondstoffen bieden volgens haar goede inflatiebescherming, landbouwgrond in het bijzonder.

Innovatie is een Amerikaanse aangelegenheid

Ranked: The Most Innovative Companies in 2023 ??https://t.co/lbECH85pf2 pic.twitter.com/DZAWP7XbEb — Visual Capitalist (@VisualCap) June 13, 2023

The case voor aandelen

"Households who want to fund a goal over an extended period that is adjusted for inflation (e.g., retirement income) should actively consider owning equities, even if they are relatively risk averse." En: "The historical evidence shows that the equity-inflation hedge hasn’t been perfect; but it has been better than bills or bonds. I’d describe equities as the “imperfect perfect” hedge against inflation for the long-term." Uitgebreide studie.

Duurzame risico's

"Hoe noodzakelijk de geboden oplossing ook is die een bedrijf aanbiedt en hoe rooskleurig de groeivooruitzichten daarmee lijken te zijn, niet ieder duurzaam groeiverhaal eindigt in een beleggingssucces"' schrijft Ronald van Genderen van Morningstar.

Musk heeft (logischerwijs) problemen met ESG

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederland is goed bezig

CO2 emissions from EU territorial energy use: -2.8%, largest decrease in the Netherlands (-12.8%), followed by Luxembourg (-12%), Belgium (-9.7%) and Hungary (-8.6%) #carbon https://t.co/iKn2cekH1V — ???????? ???????????????? (@theobesteman) June 13, 2023

Welk EU-land heeft het eerste kwartaal 2023 relatief de meeste energie geproduceerd uit wind op land?#grafiekvandedag

Tip: in Nederland zijn de laatste paar jaar veel nieuwe windturbines geplaatst. pic.twitter.com/kzv5NrQSt8 — Martien Visser (@BM_Visser) June 13, 2023

Huizenmarkt voorlopig nog niet klaar met afkoelen

De zomerse temperaturen lopen almaar op en afkoeling lijkt voorlopig ver weg. Wat wel blijft afkoelen, is de Nederlandse huizenmarkt. Verwacht wordt dat de huizenprijzen in Nederland dit jaar nog flink zullen dalen, en gemiddeld 5,2% lager uitvallen dan in 2022. Pas in 2024 zal de woningmarkt stabiliseren. Dat schrijven de economen van RaboResearch in hun Kwartaalbericht Woningmarkt.