Must read: Dat was de daling van grondstoffenprijzen?

Consistentie en eigen koers betalen zich uit

Maar liefst drie Fund Awards en een Group Award werden dit jaar door Lipper Refinitiv aan CapitalatWork toegekend. De vermogensbeheerder is even consistent als eigenwijs in zijn beleggingskeuzes. “Achter ons succes zit geen geheim. Het is een combinatie van goede voorbereiding, toewijding en veel werk."

Geld verliezen met themafondsen is een zekerheidje

Themafondsen maken volgens John Rekenthaler op slinkse wijze gebruik van de hebzucht van beleggers.

Aandelenkansen vooral in het Verre Oosten

Rabobank is weinig enthousiast over aandelen. Zijn er kansen, dan ver weg, in Japan en China.

Voor China dreigt Japanscenario

Na decennia van razendsnelle groei bevindt China zich nu in een situatie waarin het een verhoogd risico loopt op economische stagnatie naar Japans model. China staat voor enorme uitdagingen, ziet Eric Spencer, Senior Equity Analyst bij vermogensbeheerder Loomis Sayles, onderdeel van Natixis Investment Managers. Sterk verhaal. Lezen!

Twee landen die mogelijk profiteren van de muur die tussen China en de V.S. wordt opgetrokken zijn Japan en India:https://t.co/iB51piVYlx — Erik Mauritz (@erikmauritz) June 13, 2023

Amerikaanse aandelen zijn en blijven duur

De techrally laat zich duidelijk voelen.

De koers/winst verhouding van de US erg hoog versus de rest van de wereld. Dit komt door het hoge tech gehalte. Maar is dat ook zo met andere waarderingsmaatstaven?

Hier de EV / EBITDA.

Economic Value versus bedrijfsresultaat. pic.twitter.com/wkQmuX5HNJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 13, 2023

To put things into perspective: 10 stocks have contributed 90% of S&P 500's 13.0% gain this year, the most concentrated mkt ever, Bernstein says. The stocks are AAPL (up 39%), MSFT (+36%), NVDA (+164%), GOOG (+38%), AMZN (+48%), META (+120%), TSLA (+91%), AVGO (+45%), AMD (+87%)… pic.twitter.com/oFK0AIZEVY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 12, 2023

Grondstoffenprijzen hebben het ergste gehad?

"Er zijn stijgingen in alle sectoren en in alle individuele grondstoffen. Dit heeft onder meer te maken met toenemende speculaties dat de Chinese overheid haar steun voor de economie gaat opvoeren en signalen dat de vraag standhoudt. De ontwikkelingen in China hebben een opwaartse beweging in ijzererts en aanhoudende winsten bij koper ondersteund." Lees de analyse.

Argumenten om koper te kopen

Copper Market Poised for Unprecedented Growth: Citigroup's Insights and Predictions https://t.co/q5J8Nd5Wi4 via @USFunds — Hedgehog Trader ?? (@HedgehogTrader) June 12, 2023

Obligaties leverden tien jaar niets op

Breken er nu weer goede tijden aan?

Met obligaties in de UK (hier in euro's), in Duitsland en in Nederland (oranje) heb je de afgelopen 10 jaar vrijwel niets verdiend. Nog afgezien van inflatie en vermogensrendementsheffing. pic.twitter.com/HoR7dSuQ7F — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 12, 2023

Beste vijf euro-obligatiefondsen

Euro-bedrijfsobligaties zijn tegenwoordig in trek en dat heeft alles te maken met de verbeterde aanvangsrendementen en de neiging van investment-grade obligaties om het in tijden van economische recessie beter te doen dan bijvoorbeeld hoogrentende obligaties. Morningstar vond de beste fondsen.

Ook een probleem met actieve fondsen

Uitvoerige column van Adam Grossman: “While there is clear evidence of skill in buying, selling decisions underperform substantially. In other words, investment managers can spot winners. But they don’t do a good job in choosing when to sell those stocks. Sometimes, they sell too soon and miss out on future gains. Other times, they sell too late, after a stock has dropped. That’s why, according to the data, it’s best for investors to keep things simple—and steer clear of actively managed funds."

Is AI gevaarlijk?

Jim O'Neill voor Project Syndicate: "Following the public release of powerful generative AI applications like ChatGPT, a growing chorus of pioneers in the field has spoken up to highlight the dangers that the technology poses to economic stability. But while sound regulation is obviously needed, scare-mongering could do more harm than good."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huizenprijzen dalen nog even door

Volgend jaar is er stabilisatie, aldus Rabobank.