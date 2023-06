Must read: Energietransitie versnelt

“De consument heeft het gelukkig nog altijd goed”

Amerikaanse staatsobligaties, Europese bedrijfsobligaties, hoogwaardige dividendaandelen en beleggingen in de opkomende markten, aandelen en obligaties, staan prominent op het kooplijstje van JP Morgan AM. Vincent Juvyns, kom er maar in!

S&P kan dit jaar nog 5% hoger

Maar de Amerikaanse aandelenindex heeft volgens Lukas Daalder van BlackRock veel weg van een one-trick-pony.

GOLDMAN RAISES S&P 500 YEAR-END PRICE TARGET TO 4500 pic.twitter.com/7m8Dqon7Bm — FXHedge (@Fxhedgers) June 12, 2023

Gezondheidszorg: defensief met groeikansen

Aandelenexpert Christophe Braun van Capital Group rekent op een nieuwe innovatiegolf in de gezondheidsindustrie. Digitalisering, gentherapie en AI moeten de schade van aflopende patenten meer dan compenseren. Onderwijl zijn veel farmabedrijven schappelijk gewaardeerd en keren zij royale dividenden uit.

Fed pauzeert, ECB verhoogt

Dat is wat de twee centrale banken deze week volgens valutahandelaar Monex gaan doen.

Private equity: veel omzet, weinig winst

Private equity-deelnemingen blonken de afgelopen jaren uit op het gebied van omzetgroei, maar met de winst gaat het een stuk minder goed. Met de stijgende rente is dat een probleem.

ETF's voor emerging market debt in lokale valuta

Obligaties uit opkomende markten in lokale valuta staan na een lastige periode van lage rente nu weer in de schijnwerpers. Dat komt deels door toegenomen risicobereidheid bij beleggers, maar ook doordat de dollar na een jarenlange opmars lijkt stil te vallen. Morningstar bespreekt de trends en belicht vijf kansrijke ETF's.

Particuliere beleggers kijken kat uit de boom bij AI

De meerderheid van de particuliere beleggers in Nederland en België belegt nog niet in de opmars van Artificial Intelligence (AI). Opvallend is ook dat niet AI, maar de energietransitie het meest werd aangevinkt als belangrijkste trend, zo blijkt uit een rondvraag van IEX. Ofwel, AI is nog geen hype.

AI is al lang en diep in de samenleving doorgedrongen. Lees meer in de nieuwe column van Martine Hafkamp van deze week voor https://t.co/aIjON7mxH2 — Fintessa (@Fintessa) June 12, 2023

Hoge inflatie? Nee, deflatie!

DEFLATION IN 2024? It sounds far-fetched, but if money growth worked on the way up in inflation, it will also work on the way down. We now have an outright DESTRUCTION of money. Link here -> https://t.co/Fxd9ajeGbv pic.twitter.com/ZDAJzO0LMo — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) June 11, 2023

Slecht signaal: Banken staan op kredietrem

Dalingen in bedrijfsleningen geven volgens Corné van Zeijl de eerste signalen van een credit crunch.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Beleggen is anders geworden

Hebben beleggers, vanwege de roerige tijden van de afgelopen jaren, een aantal grote structurele verschuivingen gemist? Onze experts denken van wel. — Schroders (@Schroders) June 7, 2023

"Het is een jungle"

Forse prijsverschillen bij elektrisch laden, zo meldt RTL Z.

Energietransitie krijgt vorm

Bericht CBS: Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent.

Another milestone. In May, wind and solar produced more electricity in the EU than fossil fuels – for the first time. 'Europe’s electricity transition has hit hyperdrive. Clean power keeps smashing record after record.'https://t.co/JXs58EwbLL pic.twitter.com/HdOcK0I2DF — Rutger Bregman (@rcbregman) June 11, 2023

Oliemaatschappijen gaan het niet doen

Fossil fuel company net zero plans 'largely meaningless,' report says https://t.co/JsXHvKvXAb pic.twitter.com/C15ijxDfVy — Reuters (@Reuters) June 12, 2023

China doet wel mee

Om het over de Chinese elektrische autorevolutie niet te hebben.



China's installed non-fossil fuel electricity capacity exceeds 50% of total https://t.co/jJXrr7vmVq pic.twitter.com/RgTv987S0X — Reuters (@Reuters) June 12, 2023

Volksbank koploper in duurzaamheidsbeleid

In de nieuwste Eerlijke Bankwijzer is de Volksbank als beste uit de test gekomen. De bank scoorde op de zeven onderzochte duurzaamheidsthema’s maar liefst vier 10’en, twee 9’s en één 8. Opvallend genoeg wordt het thema Belastingen (beleid tegen belastingontwijking) als het nieuwe zorgenkindje van de financiële sector bestempeld.