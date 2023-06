Must read: Wat! Staan we aan de vooravond van een correctie?

Blijft het Big is Beautiful op de beurs?

Siegfried Kok van het fonds OBAM duidt de enorme rally dit jaar van enkele Amerikaanse megabedrijven. De adaptatie van AI is een belangrijke factor. "Of het allemaal zo snel gaat als verschillende aandelen nu inprijzen, is nog maar zeer de vraag."

Schrijf AT1-obligaties niet af

Bij de overname van Credit Suisse kwamen AT1-beleggers er berooid vanaf. Weinigen willen hun handen nog branden aan Additional Tier 1-bonds, maar Jolien Brouwer van Invesco ziet juist kansen voor deze obligaties. De aantrekkelijke yield en de lage rentegevoeligheid maken het kopen van deze obligaties tot een goede strategische zet.

Aegon AM verkiest obligaties boven aandelen

Aegon AM ziet voor de rest van het jaar betere vooruitzichten voor obligaties dan voor aandelen. Uitzondering zijn aandelen uit de opkomende markten. De vermogensbeheerder koopt verder liever bedrijfsobligaties dan staatsobligaties.

De waardering van Amerikaanse aandelen vs de 10 jaars rente (paars).

Een behoorlijk gat pic.twitter.com/PmVagWGpeB — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 8, 2023

Aandelenmarkten staan voor een correctie

Die waarschuwing geeft Morgan Stanley aan zijn klanten. De zakenbank voorspelt een significante winstrecessie in de tweede helft van dit jaar. Beleggers kunnen zich indekken met defensieve beleggingen die een winstrecessie kunnen doorstaan.

Aan de VIX is nog weinig te merken van correctie-angst

The $VIX ended the day at 13.94, its lowest close since February 2020 (start of the pandemic). pic.twitter.com/Ggf0ngz4Ns — Charlie Bilello (@charliebilello) June 7, 2023

Nee, er is meer onrust in de obligatiemarkten

De MOVE index (beweeglijkheid van de obligaties) vs de VIX (beweeglijkheid van aandelen). pic.twitter.com/NJgN6P1wEX — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 7, 2023

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar heeft weer het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen uitgegeven. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index. Opvallend veel Nederlandse namen worden genoemd.

Nederlandse winnaars en verliezers ytd

De AEX dit jaar +11%. Wordt vooral door de chippers omhoog getrokken. Midkap -1%.

Bij UMG blijft er weinig voor aandeelhouders over, ondanks salaris CEO. Idem dito bij Just Eat TakeAway. pic.twitter.com/THptBVKjfC — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 7, 2023

China gaat extra stimuleren?

Column Jan Bouius: "De kans is groot dat de Chinese regering, om sociale onrust te voorkomen, meer stimuleringsmaatregelen zal aankondigen om de economische groei een duwtje in de rug te geven." De financiële ruimte is er, want in tegenstelling tot het Westen heeft China geen last van hoge inflatie.

Chinese en Amerikaanse tech lopen niet gelijk op

Mind the gap: While Big Tech from the US has regained strength this year, Big Tech in China is more and more now becoming Small Tech. The Nasdaq Dragon Index w/Chinese stocks is still 68% below its all-time high, the Nasdaq 100 only 14%. pic.twitter.com/4uuuz2mq2M — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 8, 2023

Die recessie komt er wel

The Deutsche Bank recession probability indicator is nearing 100% over the next 12 months pic.twitter.com/GCk1bunQzt — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) June 7, 2023

The case voor grondstoffen

"It’s the combination of strong positive returns and low correlations with equities and bonds that make commodities worthy of serious consideration." Lees de analyse.

Financiële markten zijn niet te voorspellen

Column Joachim Klement: "I am not breaking new ground when I say that most people are bad at forecasting financial markets. But just how bad they are has been the focus of an analysis by a group of researchers from Washington University. And their results have significant implications for portfolios."

Prijzen dalen niet genoeg

Klaas Knot (DNB): "Inflatie pas in 2025 normaal, meer rentestappen nodig." RTL Z bericht.

Het gaat helemaal mis met de Turkse lire

This is one major chart!

The Turkish #Lira is in freefall.

Down nearly 13% this month alone as #centralbank is asked to stop #currency intervention. pic.twitter.com/Jj1KNCGYAo — jeroen blokland (@jsblokland) June 7, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Binance én Coinbase onder vuur in Amerika

The Securities and Exchange Commission heeft in slechts twee dagen tijd strafzaken geopend tegen Binance én Coinbase. De ontwikkelingen zorgen voor veel onrust onder cryptobeleggers. Zo halen veel beleggers hun cryptomunten weg bij de twee cryptobeurzen en daalde de beurswaarde van Coinbase in één dag met bijna 20 procent.

Zorgen over financiële toekomst in jaar tijd flink toegenomen

In 2022 maakte 29 procent van de volwassenen zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Met name jongeren en alleenstaande ouders zijn bezorgd over hun toekomstige financiële situatie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.