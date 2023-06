Must read: Enkele bedrijven domineren de hele beurshandel

Plus: Europese belegger is onzeker en afwachtend, niet overal is hoge inflatie, een nieuw tijdperk door AI, slim beleggen in immateriële activa, en meer.

De Europese ETF-belegger is vooral onzeker en afwachtend

Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s neemt de Europese ETF-verkoop van afgelopen maand door. Wat valt vooral op? Hoewel Europese beleggers risico’s vooral uit de weg gingen, konden aandelen uit de opkomende markten wederom rekenen op flink veel koopbelangstelling. Ook staatsobligaties waren populair, mits heel kortlopend of heel langlopend.

Obligatiemarkt: van new normal naar next normal

We komen uit een periode waarin centrale banken met verschillende liquiditeitsprogramma's zorgden voor stabiele obligatiemarkten en een lage rente. De terugkeer van inflatie maakt een einde aan de new normal en effent volgens Capital Group de weg voor een next normal met meer volatiliteit en hogere obligatierendementen.

Niet overal is hoge inflatie

Global inflation heat map



- Bloomberg pic.twitter.com/z7UWvy7IYu — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) June 7, 2023

Ja, er zit meer in het vat

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Hoewel je een recessie nooit kunt uitsluiten, biedt de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt een solide basis voor verdere economische groei in de VS. Wij verwachten dat inflatie blijft dalen en dat winstverwachtingen verder opveren. Wij zien dan ook ruimte voor een verdere stijging van wereldwijde aandelenkoersen in 2023."

Indexconcentratie lijkt op 1999: is dat gevaarlijk?

De groeiende invloed van technologie mega-caps op de rendementen van indexen maskeert de prestaties van de andere index-componenten die zich benedengemiddeld ontwikkelen. De resultaten van indexen worden dus vooral gestuurd door een geconcentreerde groep specifieke aandelen. Dat is een situatie die sterk lijkt op die van 1999 en nu voor het eerst sindsdien weer opduikt. Hoe gevaarlijk is dat? Morningstar heeft het antwoord.

Slechts 7 aandelen stuwden dit jaar de Amerikaanse S&P 500

To put the "Magnificent 7" into perspective: 7 Stocks in the S&P 500 (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA, META) have returned 53% YTD. The other 493 stocks have been flat. pic.twitter.com/QM1E3fyzOh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2023

Een nieuw tijdperk door AI

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Is de komst van ChatGPT een keerpunt in de geschiedenis? Het zal de samenleving de komende decennia ongetwijfeld fors gaan veranderen. Er zullen banen verdwijnen. Maar er zullen ook veel banen bijkomen." Goed verhaal.

Bekijk ook de AI-analyse van techspecialist Paul Weeteling

Er was toch juist meer volatiliteit voorspeld?

CBOE Volatility Index $VIX closes under 14 for the first time since Feb 14, 2020 pic.twitter.com/2BrxQGZ69C — Barchart (@Barchart) June 7, 2023

Beleggers herontdekken Japan

Ook volgens Dan Hurley van T. Rowe Price zijn er momenteel genoeg valide redenen om de Japanse beurs aan te doen.

Chinese export: -7,5%

De Chinese export, maar ook import, is afgelopen maand flink gedaald. "The decline was so sharp that export volumes are below their levels at the start of the year, after accounting for seasonality and changes in export prices." CNBC analyseert.

Een nieuwe beleggingsfactor: immateriële activa

"The "Intangible Value Factor" (IHML) can play an additive role in factor portfolios alongside the established market, size, value, quality, and momentum factors. This Six-Factor Model avoids the problematic "anti-innovation" bias of traditional factor portfolios and can be easily implemented using ETFs." Overtuigende studie.

Brandbrief Ford

Chinese autobouwers nemen (samen met Tesla) de markt over.

Ford CEO: "In the first quarter of this year, no one noticed, but we noticed that something monumental happened in our industry where China became the number one exporter of vehicles globally. It had always been the Germans and the Japanese" $F pic.twitter.com/PaeV6bNbLF — The Transcript (@TheTranscript_) June 6, 2023

Amerikaanse kantoren staan steeds leger

Office Vacancy Rates by City:



1. San Francisco: 31%

2. Los Angeles: 26%

3. Chicago: 24%

4. Phoenix: 24%

5. Cleveland: 23%

6. Denver: 22%

7. Philadelphia: 19%

8. Boston: 19%

9. Houston: 19%

10. Austin: 19%

11. New York: 17%

12. Dallas: 17%

13. Miami: 16%

14. Detroit: 13%

15.… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 6, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

