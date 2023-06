Must read: Oliesector maakt helemaal geen draai

Als kopen met korting loont

Het SKAGEN Focus Fund is dit jaar door Lipper Refinitiv verkozen tot beste wereldwijde small- en midcap-aandelenfonds. Portfoliomanagers Jonas Edholm zet samen met David Harris in op solide winstgevende bedrijven die tegen een flinke discount worden verhandeld. “Wij hebben er geen problemen mee om contrair te handelen.”

Beleggers te positief over aandelen

De globale aandelenmarkten zijn het jaar opmerkelijk sterk begonnen, zeker als bedacht wordt dat de groei en liquiditeit snel afnemen. State Street Global Advisors maant daarom tot voorzichtigheid in de rest van 2023 en 2024.

Ook JP Morgan is pessimistisch

JPMORGAN: “The real ‘pain trade’ in the market .. could have legs, but .. we do not expect Friday’s bounce in Cyclicals to continue. The consensus view that the worst of pressures is behind us will likely be proven wrong as .. monetary tightening worked historically with a lag.” pic.twitter.com/zvYnwmbNB0 — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) June 6, 2023

Risicobereidheid Europese beleggers op laagste punt in zes maanden

Het Europees beleggersvertrouwen blijft desondanks sterker dan die van Amerikaanse beleggers, zo blijkt uit de laatste State Street Investor Confidence Index. Voor optimisme moet je tegenwoordig in Azië wezen.

Top-5 high conviction fondsen

Diversificatie is een bijna heilig begrip in de beleggingswereld, maar sommige fondsen kiezen er juist bewust voor om zich te concentreren op een beperkt aantal posities in hun portefeuille op basis van hoge overtuiging. Morningstar zet de 5 best presterende high-conviction fondsen op een rij.

Wordt de Apple Headset een Meta-slecht verhaal?

Terwijl de hele wereld in een mum van tijd betoverd werd door AI heeft de virtuele wereld, toegankelijk met een headset, ondanks jarenlange pogingen van bedrijven zoals Meta nog niet echt het grote publiek bereikt. Brengt Apple daar verandering in? Lees de column van Erik Mauritz.

Oliebedrijven maken de draai naar alternatives? Tja.

Waar gaat de cash van de grote oliebedrijven heen?

(FT) pic.twitter.com/PHcunoZZie — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 6, 2023

Europese tech-startup's hebben het moeilijk

"Investment into European tech startups is set to fall another 39% this year, according to data from venture capital firm Atomico." Lees het verhaal van CNBC.

Afspraak beperking olieproductie gaat olieprijs niet hoger zetten

OPEC drukt productie om olieprijs te stutten, kans op succes is gering https://t.co/PKUh6GaTer pic.twitter.com/2uZ6VVyn4J — RTL Z (@RTLZ) June 5, 2023

Slechts enkele bedrijven leiden dit jaar de beursdans

This chart is just massive!

The total market cap of Big Tech (#Apple, #Amazon, #Google, #Meta, #Microsoft, #NVIDIA, and #Tesla) is up a whopping USD 3.75 trillion since the start of this year.

For comparison, the increase alone is 2.5 times the total market cap of #Germany's #DAX… pic.twitter.com/Mu7x38I4s9 — jeroen blokland (@jsblokland) June 5, 2023

Inflatie stijgt in mei naar 6,1 procent

In april was de inflatie 5,2 procent. Grote boosdoener zijn hogere energieprijzen, zo meldt het CBS.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Crypto herrijst uit as

Vorig jaar barstte een bubbel van 3 biljoen dollar, wat een reeks faillissementen in de hele cryptowereld veroorzaakte. Maar intussen zijn bitcoin en andere tokens weer opgeveerd, terwijl grote bedrijven en fondsen kapitaal blijven pompen in cryptovalutas.

Nederlander kan binnenkort hypotheek niet meer betalen?