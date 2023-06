Must read: van trend naar gekte

Tijd voor een pitstop

Renco van Schie van Valuedge gaat na een goede eerste 5 maanden voor aandelen van een overwogen naar een onderwogen positie. In afwachting op meer economische duidelijkheid zijn kortlopende obligaties gekocht. "Dit veilige alternatief voor cash geeft momenteel ongeveer 3,3% op jaarbasis."

Sceptisch over de markten

T. Rowe Price zet zich schrap voor een moeilijke tweede helft van 2023. Cash is king. Een rondje langs de velden.

De huidige stand van zaken

Market Recap - Debt Ceiling deal done

Macro - Update on the OPEC+ Meeting

Earnings - Upward revisions for next Quarter

The Week Ahead - Economic & Earnings Calendar

Closing Thoughts - Discipline

Beursexperts tippen?

Hoewel de AEX-index de junimaand goed is begonnen, blijven beleggingsexperts aanhoudend somber. Dat valt te concluderen uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano (tot voor kort bekend als Actiam). Vooral over de Nederlandse financials wordt positief gedacht.

Tactische fondsen presteren zwaar ondermaats

"Tactical allocation funds of funds would have earned twice as much if their managers didn’t trade over the past decade", aldus Morningstar US. Ofwel, wie veel handelt, verdient fors minder.

China steeds minder de fabriek van de wereld

Decoupling from China continues. #China will soon account <50% of US imports from low-cost countries in Asia as Western firms shift supply chains out of mainland. Trade segregation between superpowers has accelerated under Biden. https://t.co/aoFq3oiX1v (HT: @knowledge_vital) pic.twitter.com/iWXhlJI0Jv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 4, 2023

Entertainmentsector onder de loep

De grote Amerikaanse entertainmentbedrijven hebben het zwaar gehad op de beurs. Inmiddels gaat het weer beter, maar hun beurskoersen staan gemiddeld nog altijd zo'n 18% onder hun reële waarde. Volgens Morningstar zijn Disney en Paramount nu de beste optie voor beleggers. Over Netflix is Morningstar minder enthousiast en dat heeft duidelijke redenen.

AI: van trend naar gekte

"Artificial intelligence ('AI') is everything, everywhere, all at once, and it's happened so fast that it's hard to keep up..." Interessant verhaal.

Nvidia currently has only $26 billion in sales versus $208-525 billion for the Big 4 (Microsoft, Apple, Google and Amazon). Just how high are these expectations? Nvidia now trades at over 38x sales and over 200x earnings. We’ve never before seen a price to sales ratio that high… pic.twitter.com/PyaVHd2g6j — Peter Mallouk (@PeterMallouk) June 4, 2023

De nieuwe pensioenwet kan nóg beter

Een column met cartoon in #FD.

Het hoogst haalbare. #WTP. Nu nog ruimte voor meer #pensioen #keuzevrijheid



'Verbeter de nieuwe pensioenwet, pas hem nog één keer aan' https://t.co/0qcVKiotuQ (gratis te lezen) — Roelof Salomons (@RoelofSalomons) June 4, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hernieuwbare energie in de lift

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie.

In dit kader

China maakt enorme stappen met het verduurzamen van haar stroommix. Enorme zonneparken, onafzienbare rijen windturbines. U kent die beelden wel.

Quizvraag: scoort men in China met zon en wind beter, of minder goed dan Nederland?

Bent u verrast?#grafiekvandedag pic.twitter.com/qXYkxdK4Yj — Martien Visser (@BM_Visser) June 5, 2023

Saoedi's gaan flink minder olie oppompen

Saudi Arabia said it will make an extra 1mln bbl/d production cut in July, taking its production to lowest level for several years after a plunge in crude prices. Other OPEC+ nations will stick to existing targets this year, so Saudis will shoulder burden. https://t.co/M0MUHg42TZ pic.twitter.com/drso41XuRG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 4, 2023

Wat betreft de steenrijke en schuwe familie Van der Vorm,

die de beursgenoteerde investeringsmaatschappij HAL controleert en Rotterdam flink loopt te sponsoren.