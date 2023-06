Must read: Zo investeert big tech in AI

Ze kopen kennis met startups. Plus: sinaasappel de beste grondstofbelegging en de grootste aandelen in de S&P doen het het best .

UBP verwacht tegenwind voor aandelen én obligaties

UBP verwacht dat quantitative tightening een steeds grotere rol zal spelen in de rest van het jaar. Minder liquiditeit en laagconjunctuur betekenen slecht nieuws voor aandelen en obligaties.

Grafiek van Daalder: Recessiekampioen Duitsland

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Wel of geen Duitse recessie.

De beste belegging van 2023 is ... sinaasappelsap

ING kiest voor groeiaandelen

Koersen van groeiaandelen kunnen verder omhoog volgens Simon Wiersma van ING, omdat er ruimte is voor hogere waarderingen. Waardeaandelen hebben het juist moeilijk https://t.co/69fMCsWXqD — ABM Financial News (@abmfn_bp5) June 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het is niet wat het lijkt

This is a #BigTech chart you may want to consider before joining the #ArtificialIntelligence frenzy! pic.twitter.com/diX85wCLcr — jeroen blokland (@jsblokland) June 2, 2023

Zo investeert big tech in AI

Grote techbedrijven investeren in startups om voorop te raken of te blijven in de AI-race. En de venture capital-takken van grote techbedrijven doen dit al heel lang.

De grootste aandelen doen het het best

De winst van de S&P 500 komt bijna geheel van 5 aandelen.

Wel of niet een kwartje erbij?

En marktverwachting is in week gedraaid van kwartje er bij tot toch maar geen kwartje er bij#Fed #AEX https://t.co/N11NxPW1kT pic.twitter.com/TGIZ7CKXSW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 2, 2023

De Turkse lira kan nog lager