Must read: De ene autofirma is de andere niet

Aangeboden: een veerkrachtige strategie in een uitdagende marktomgeving

"In een uitdagende marktomgeving vormen dividendstrategieën de hoeksteen van breed gespreide portefeuilles." Dat betoogt Jean-Philippe Hechel, hoofd portfoliomanager bij de private bank J. Safra Sarasin.

Er is een nieuwe zeepbel in de maak

Als de term AI valt, raken beleggers tegenwoordig in extase. Ben Carlson denkt er het zijne van.

Zo ook Corné van Zeijl

Wat te doen met de AI boom?

Hier de @FD_Nieuws column die ik op 2 mart schreef.

Ik hoop dat u die toen gelezen heeft.

Zo niet, dan is hier de link. https://t.co/52i89CRgMS — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 1, 2023

Wie durft nog in de rijdende AI-trein te stappen?

Many AI stocks have more than doubled, and in some cases quadrupled, YTD. #Nvidia is 1st chip stock that was even worth a trillion dollars for a short time. Is Generative AI the next tech bubble? That's what we're arguing about on this week's DuZ podcast. https://t.co/MLbJTYQ0no pic.twitter.com/sqcRlnRvRy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 31, 2023

Nederlandse inflatie iets hoger

Bij de snelle raming was de inflatie in mei 6,1 procent, meldt het CBS. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In april waren consumentengoederen en -diensten 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Bottom line: alles behalve energie werd duurder.

Zonder recessie geen einde aan hoge inflatie

Doen centrale banken genoeg om de inflatie te bestrijden? Er zijn signalen die op een recessie duiden en tekenen die op een verrassende veerkracht wijzen. Waar gaat dat heen? Lees het in onze Global Monthly:https://t.co/8CGs7M5cYK pic.twitter.com/RooAQMbUis — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 31, 2023

Groeiaandelen zijn meestal geen groeiaandelen

Column Joachim Klement: "The bottom line is that the academic definition of ‘growth investing’ isn’t really a proper growth investment style. It is an investment style that invests in overvalued stocks."

Een wereld zonder actieve beleggers is saai en zelfs gevaarlijk

Als actieve beleggingsfondsen hun passieve concurrenten zelden verslaan, waarom dan niet met z'n allen naar passief? Dat maakt het beleggingslandschap op zijn minst saai en op de lange termijn misschien zelfs gevaarlijk. Morningstar legt uit waarom.

De 10 meest waardevolle autobedrijven ter wereld

Op de lijst van de meest waardevolle autoproducenten staat Tesla fier bovenaan. Op gepaste afstand volgen de andere autobouwers. Het illustreert de hooggespannen verwachtingen voor EV’s.

Auto van de toekomst?



This car is capable of hitting speeds of more than 100mph — and altitudes above 8,000 ft. Take a look at AirCar: https://t.co/XaFcs8PgmY pic.twitter.com/RnvasFAU91 — CNBC (@CNBC) June 1, 2023

Wat zijn echte defensieve aandelen?

"French and Gärtner demonstrated that risk-averse investors seeking defensive systematic strategies to reduce left-tail risk should broaden their search beyond low volatility/low beta to include exposure to companies with not only low volatility but also low leverage, low earnings volatility, and high gross profitability." Larry Swedroe analyseert uitgebreid.

Chinese productie veert iets op

Glass half full?#China's Caixin Manufacturing #PMI came in higher than expected and is back above 50.

This compares to the 'official' Manufacturing PMI dropping to 48.8.

The average of the two remains below 50, but given the market reaction yesterday, this is welcome news. pic.twitter.com/wEEnerTV33 — jeroen blokland (@jsblokland) June 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

We hebben een nieuw pensioenstelsel. Dus?

Joost Tieland van Brand New Day zet de belangrijkste acht veranderingen op een rij.

"Aanpak witwassen schiet op sommige punten door"

De aanpak van witwassen is cruciaal bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. In het toezicht op en onderhouden van een schoon financieel stelsel speelt de financiële sector een essentiële rol. Dat de aanpak op een aantal punten voor verbetering vatbaar is, erkent Minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de beleidsagenda aanpak witwassen.

De keuze voor de langetermijnblegger is tamelijk eenvoudig

Stocks outperform all other asset classes: pic.twitter.com/tTQwYGYl2B — Compounding Quality (@QCompounding) June 1, 2023

Maar denk wel aan spreiding