Must read: AI-hype en dotcombubbel vergeleken

Must read: Inflatie daalt in najaar naar nul

Scherpe keuzes leiden tot sterke outperformance

Omdat de beleggers van Optimix begin vorig jaar al rekening hielden met een stijging van de inflatie wisten zij de schade van het Optimix EuroRente Fonds en het Optimix Mix Fonds flink te beperken. Ook in de jaren voor 2022 boekten beide fondsen een sterke outperformance. Beide fondsen wonnen daarom dit jaar een prestigieuze Refinitiv Lipper Fund Award.

We hebben een nieuw pensioenstelsel. Dus?

Joost Tieland van Brand New Day zet de acht belangrijkste veranderingen op een rij.

Iedereen die zelf een pensioenpotje moet opbouwen krijgt nu veel meer jaarruimte.



Storten vanuit je bruto inkomen, dat voordeel is niet te onderschatten. Bij hoge inkomens krijg je de helft van je pensioenstorting terug van de belastingdienst.https://t.co/sPowr5zxUa — Maarten Mosselman (@020trader) May 30, 2023

Timen van de markt is a losing game

Een belegger met een statische portefeuille met evenveel aandelen als obligaties zou het sinds 1950 beter hebben gedaan dan een belegger die aandelen verkoopt als ze duur zijn en koopt als ze goedkoop zijn, schrijft Adam Grossman. "Het is onmogelijk om te weten wanneer de beurs omhoog en omlaag gaat." Lezen!

Pas op met stermanagers

Column Jeffrey Schumacher: "Een van de grote verleidingen voor beleggers is om te investeren in een beleggingsfonds dat wordt geleid door een stermanager: een strategie die wordt beheerd door iemand met veel aanzien in de beleggingswereld, die kan bogen op een ruime ervaring, en een imposant track record kan overleggen" Zelfoverschatting en te grote fondsomvang zijn struikelblokken.

AllianzGI lanceert nieuw Global Sustainability/SRI Equity team

Giles Money zal in augustus bij AllianzGI beginnen als hoofd van het nieuwe Global Sustainability/SRI Equity-team. De benoeming onderstreept de ambities van AllianzGI op het gebied van duurzaam beleggen.

AI-hype en dotcombubbel vergeleken

Lees ook: Artificial Intelligence en de pratende koelkast.

Hier en daar wordt de huidige AI boom in de Nasdaq vergeleken met de internet boom van 2000.

Ik heb beide bull markten maar even geïndexeerd. pic.twitter.com/4O42AY8plG — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 31, 2023

Welke chipper wilt u hebben? Kiest u maar!

The Semiconductor Value Chain



After $NVDA's strong guidance last week, we decided to update our infographic explaining the complex industry dynamics of semiconductor manufacturing: pic.twitter.com/TGJXScZsiP — Quartr (@Quartr_App) May 30, 2023

Amerikaans schuldenakoord zet Fed onder druk

"Volgens zakenbanken als Goldman Sachs en Morgan Stanley zal de overheid zo’n 750 miljard dollar moeten lenen. Een golf van emissies van nieuwe staatsleningen zal de markten overspoelen. In de Financial Times treffend in beeld gebracht als een ware tsunami die de zonnende badgasten wreed van hun vakantierust beroofd." Goed verhaal van Jan-Willem Nijkamp.

De waarde van PE-assets?

Op de beurs verlopen afwaarderingen meestal wat sneller en drastischer.

Beursgenoteerd onroerend goed is dramatisch.

Vreemd genoeg is niet beursgenoteerd OG ziet nog helemaal niets, (zeggen ze). Deze grafiek is voor de US.

Bron NB pic.twitter.com/s3Hp5Du0m1 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 30, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe sterk zijn de Nederlandse banken?

Problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland heb je vast niet gemist. Hoewel we lessen kunnen halen uit de onrust in de internationale #bankensector, zijn Nederlandse instellingen bestand tegen schokken. Weten hoe dat precies zit? ?? https://t.co/hOWWGBXqIU — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) May 31, 2023

Ja jongens, inflatie in Japan

Kern inflatie in Japan.

Nu meer dan 4%. pic.twitter.com/jrx7Wbs44u — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 30, 2023

BNP Paribas koppelt sociale obligaties aan succes duurzame transitie

Voor het slagen van de transitie naar een duurzame economie, is het volgens BNP Paribas essentieel dat ook de bijbehorende sociale impact in acht wordt genomen. De bank beargumenteert dat “een transitie die de maatschappelijke verschillen vergroot of op scherp stelt, geen draagvlak heeft”.

