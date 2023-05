Must read: Vanavond hebben we een nieuwe pensioenwet?

Artificial Intelligence en de pratende koelkast

Obligatiebelegger Hendrik Tuch ziet ook de meerwaarde van AI-assistent ChatGPT, maar verbaast zich tegelijkertijd over de explosieve koersontwikkeling van AI-aandelen. "Het lijkt erop dat beleggers wel een heel groot voorschot nemen op deze ontwikkelingen."

De markt is te optimistisch

Volgens PGIM Quantitative Solutions onderschatten aandelenbeleggers de negatieve effecten van de aankomende recessie.

Daar komt dan eindelijk de nieuwe pensioenwet

Vanavond gaat het (laatste) licht in de Eerste kamer waarschijnlijk op groen. Wat gaat er allemaal veranderen? RTL Z formuleert zes vragen en geeft even veel antwoorden.

Het scherpe pensioenwetcommentaar van Matthijs Bouman

Opeens OPHEF! over ABP dat 'persoonlijke pensioenpot' van de website heeft gehaald.

Maar dat was altijd al een idiote (leugenachtige) voorstelling van zaken.



"‘Welkom bij Restaurant De Varkenstrog..." (uit 2017)https://t.co/BbUudrLiRz pic.twitter.com/GTI6rb8apZ — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) May 29, 2023

Grondstoffen beschermen beter

In tijden van hoge inflatie bieden grondstoffen meer bescherming dan obligaties, zo blijkt uit een studie van Schroders.

Maar prijsdruk grondstoffen houdt wel aan

De grondstoffensector blijft onder druk staan door een toenemend recessierisico, een sterkere dollar, de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond en twijfels over de richting van de Amerikaanse rente op korte termijn. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat het Chinese economische herstel niet doorzet.

Big tech slaat terug

Wat zit er achter het #herstel van Big Tech? Nadat #tech-#bedrijven tijdens de #pandemie prachtige #rendementen boekten, maakten ze een miserabel 2022 door. De afgelopen maanden zijn de rollen weer omgedraaid - Simon Webber legt uit hoe dit mogelijk is: https://t.co/cuXaFgJA3G pic.twitter.com/naisQEBHQA — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 29, 2023

Amerikaanse politieke problemen zijn niet opgelost

Column Kenneth Rogoff: "The latest last-minute deal to raise the US debt limit does not solve the underlying political problem. On the contrary, with the country on track for a Biden-Trump rematch next year – a contest that Trump just might win – the truce is likely to be short-lived."

Markttiming is niet de beste strategie

Time in the market is echt beter dan market timing, blijkt weer uit recent onderzoek. Wie de markt denkt te kunnen timen heeft dus een (wijzer)plaat voor zijn kop:https://t.co/t8WbKfPyHV — Erik Mauritz (@erikmauritz) May 30, 2023

Oranje boven

Twee Nederlandse bedrijven op nr 1 en 2 van de beste aandelen in de Europese STOXX 600 dit jaar. pic.twitter.com/uQsmaaP6ZZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 30, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Heropening China valt vies tegen

If you wonder why the #China '#reopening' trade is faltering, look at this chart. The economic activity catch-up has been shallow at best. https://t.co/8mr72hvV0R pic.twitter.com/o76PgAJnR3 — jeroen blokland (@jsblokland) May 29, 2023

Obligatiebeleggers zijn angsthazen?

It is always said that bond investors are the smart guys compared to equity investors. This chart casts doubt on this thesis. Stocks never evinced much panic about the debt ceiling issue as evidenced by the Vix volatility index and that has proven to be correct in retrospect. pic.twitter.com/0kE9VUogf2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 29, 2023

Olievraag blijft nog jaren stijgen?