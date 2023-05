Must read: Hoezo al die beurszorgen?

Plus: Slimme portefeuillekeuzes in onzekere tijden, Chinese beurs gaat niet lekker, Top 10 Europese aandelen, in de VS zijn ze eruit, en meer.

Portefeuille-allocatie in onzekere tijden

Mede door de enorme terugval van liquiditeit is de wereldwijde economische groei volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors dit jaar én volgend jaar kwetsbaar. Voor institutionele beleggers heeft hij vijf duidelijke allocatie-adviezen om deze periode goed door te komen.

Winnaars van toen, verliezers daarna

John Rekenthaler van Morningstar US zocht uit hoe de grootste Amerikaanse aandelen uit december 1986 het in de 36 jaar daarna hebben gedaan. Belangrijkste conclusie: beleggers waren veel beter afgeweest met de brede Wilshire 5000-index.

Centrale banken verhogen nog even door?

"Economic resilience and persistent labor market tightness could exert upward pressure on wages and inflation, which is in danger of becoming entrenched." CNBC analyseert.

Chinese beurs gaat niet lekker

Onderwijl blijven beleggingshuizen strooien met koopadviezen.

Chinese stocks are on the brink of a bear market. The Hang Seng China Enterprises Index is down 19.5% from its January high. #China #equities pic.twitter.com/NeJb9wBQPq — jeroen blokland (@jsblokland) May 29, 2023

Dip lithiumprijs biedt kansen

De lithiumprijzen zijn met 70% gedaald ten opzichte van de piek van november vorig jaar. Dat lijkt een goed moment om in te stappen in de beste lithiumaandelen, die profiteren van overeenkomsten met de grootste fabrikanten van elektrische voertuigen. Ook Morningstar heeft een brede analyse aan dit thema gewijd.

Hoezo al die zorgen?

Barry Ritholtz tackelt tien uitspraken die beleggers aanzetten om nu vooral geen risico te nemen.

Klimaatneutraal in 2050?

Makkelijker gezegd dan gedaan, zeggen experts. "De vraag naar fossiele brandstoffen is nog steeds niet aan het dalen en gaat dit jaar gewoon omhoog. Zelfs de vraag naar kolen is wereldwijd nog echt niet dood."

Ook voor banken is het niet eenvoudig om klimaatneutraal te beleggen.



Niet dat er niets veranderd

Afgelopen week was de hernieuwbare elektriciteitsproductie in NL voldoende voor 64% van het totale NL stroomverbruik. Er werd nauwelijks kolen verstookt.#grafiekvandedag

Op zonnige dagen exporteerde NL overdag veel stroom. pic.twitter.com/f0icYDXGXu — Martien Visser (@BM_Visser) May 28, 2023

Gelukkig, het Amerikaanse schuldenplatform wordt opnieuw verhoogd

White House and Republican negotiators reached a tentative deal to raise US debt ceiling and avert a US default that threatened to send tremors through global economy. Speaker Kevin McCarthy said deal included “historic reductions in spending” and that he planned to have it ready… pic.twitter.com/zAH8EFRM5F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 28, 2023

Dit zijn de 10 beste Europese aandelen van dit moment

Een concurrentievoorsprong, goed doordachte kapitaalallocatie en een (soms stevige) onderwaardering. Allemaal factoren die van toepassing zijn op de 10 Europese aandelen die Morningstar beschouwt als de kwalitatief beste en gunstigst geprijsde bedrijven. Vier hebben een notering in Amsterdam.

Bedrijven met een bijna onoverbrugbaar concurrentievoordeel

Sources of competitive advantage according to McKinsey with some companies for each type (my additions) pic.twitter.com/BnXRU88DX4 — Leandro (@Invesquotes) May 28, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

25 jaar ECB

Despite its share of crises, the ECB turns 25 years old and the euro is the world's second biggest reserve currency @ocrook reports https://t.co/8Dzt6lxgS3 pic.twitter.com/MBSrcwtbF9 — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 29, 2023

De echte brandstof van de economie