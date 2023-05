Must read: Wat gaat Apple doen?

Om de AI-voorsprong van Microsoft in te lopen? Plus: Dr. Doom voorziet natuurlijk problemen en Brexit krijgt de schuld van alle Britse problemen.

Must read: Inflatie daalt in najaar naar nul

GPT kan vermogensbeheerders ondersteunen

Robeco is positief over de nieuwste ontwikkelingen bij chatbots zoals ChatGPT. Veel bureauwerk kan worden overgenomen ten gunste van menselijke creativiteit, compassie en productiviteit. Maar ChatGPT is verre van perfect.

Twee keer verhogen

De voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft in verschillende Europese kranten betoogd dat de Europese Centrale Bank nog zeker twee keer de rente met 25 basispunten moet verhogen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Outperformer

*NVIDIA'S MARKET CAP RISES TO $940 BILLION, MAKING IT THE WORLD'S 6TH LARGEST COMPANY $NVDA pic.twitter.com/qfdN664w5n — Investing.com (@Investingcom) May 25, 2023

Dr. Doom voorziet problemen

A failure to reach a deal to raise the debt ceiling before next week’s “hard deadline” will trigger a market crash, Wall Street’s “Dr. Doom” has warned. https://t.co/S6ZtsO6uoi — FORTUNE (@FortuneMagazine) May 24, 2023

Wat gaat Apple doen

Om de AI-voorsprong van Microsoft in te lopen?

Bankaandelen zijn niet meer saai

Zijn banken de nieuwe meme-aandelen? (WSJ achter inlog)

Ook de schuld van Brexit

Brexit is responsible for a third of UK food price inflation since 2019, according to research by the London School of Economics https://t.co/bTD915DsHq via @PhilAldrick pic.twitter.com/PFPwgNZpwx — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 24, 2023

Lekker hebberig

Still a pretty complacent reading after a few days of selling pic.twitter.com/JVcLdfp3ID — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 25, 2023

OMG, zo groot?