Must read: Dividenduitkeringen stijgen explosief

Een beleggingsheld word je niet zo maar

Detlef Glow, hoofd research EMEA bij Lipper Refinitiv, neemt de belangrijkste fondsentrends door en legt uit waarom fondsmanagers, die in de afgelopen drie jaar hun peers hebben verslagen, de echte beleggingshelden zijn. “Beleggers hebben in deze periode meer voor hun kiezen gekregen dan normaliter in tien jaar.”

Dividenduitkeringen (+12%) naar nieuw record

Dividenduitkeringen waren in het eerste kwartaal fors hoger, maar de groei zal later dit jaar naar verwachting afnemen, waardoor de dividendgroei in lijn zal zijn met de langetermijntrend, zo verwacht Janus Henderson.

Grafiek van Daalder: inflatie laat zich lastig voorspellen

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Optimistische inflatievoorspellingen.

Obligaties opkomende markten (EMD) gaan weer presteren

Obligaties uit opkomende markten hebben beleggers de laatste jaren vooral kommer en kwel opgeleverd. Maar Capital Group verwacht een spoedig einde van de lijdensweg.

Wel beursgenoteerde aandelen, geen beursgenoteerde schuld

In de keuze tussen wel of niet beursgenoteerde effecten heeft BlackRock momenteel een duidelijke voorkeur voor publieke aandelen en onderhandse leningen. De argumenten zijn sterk.

Gooit de Fed er nog een kwartje bovenop?

#Fed terminal rate creeps higher to 5.25% as Fed minutes slightly hawkish w/Fed officials split on support for more rate hikes. Policymakers stress data dependency, saying rate cuts unlikely, despite the market is betting on lower rates. pic.twitter.com/f4PRk7E1wr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 24, 2023

Beleggers kunnen desondanks maar beter optimistisch zijn

Column Ben Carlson: "It makes sense to prepare for downside risk in the stock market but it’s impossible to predict it ahead of time. And it’s also important to prepare for upside in the stock market because most of the time it goes up."

Het witte goud?

Gaat de lithiumkoorts weer beginnen? Volop nieuws uit deze industrie die veel toekomstige groei belooft. Lees meer bij Morningstar: https://t.co/KTfF4K5vNG pic.twitter.com/m66yKoWNlv — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) May 24, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Anna Dijkman is helemaal klaar met de pensioendiscussie

Analisten positief over Chinese techbedrijven,

maar herstel is ongelijkmatig.

Probeer rentecurve vooral niet te voorspellen

"Trying to predict the shape of the yield curve is likely not worth the effort for investors who are not pursuing levered relative value strategies. We believe investors should choose their maturities and durations not based on their opinions of the shift in the shape of the yield curve but how levered they want to be to the outcome, good or bad. It also means that sometimes we do a lot of work to come to simple conclusions." Goed maar technisch verhaal.

