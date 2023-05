Must read: Goud is NIET de veilige haven

Wachten op een richting

Data over inflatie, rente, arbeidsmarkt, huizenmarkt, monetair beleid en economische groei zijn zo gemengd dat mixfondsbelegger Ewout van Schaick het zekere voor het onzekere neemt en risico's nog even uit de weg gaat.

Ligt er een recessie op de loer?

Column Jaap Steur: "Wie op zoek is naar sombere vooruitzichten over de economische groei hoeft meestal niet lang te zoeken. Zeker niet gezien de huidige economische uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge inflatie en het krappe monetaire beleid van centrale banken. Maar potentiële gevaren overschaduwen al snel de hoopvolle economische ontwikkelingen."

Wat betreft het Amerikaanse schuldenplafond

Wanneer heeft de Amerikaanse overheid geen geld meer? Wat gebeurt er als er dan geen akkoord is over de verhoging van het schuldenplafond?

Denk als een obligatiebelegger!

Een paar jaar geleden hadden aandelenbeleggers weinig problemen met bedrijven met hoge schulden. Zolang de omzet hard steeg, was alles goed. Met de gestegen rente gaat die vlieger niet langer op. Aandelenbeleggers moeten daarom nu meer denken als obligatiebeleggers, betoogt Harry Goodrace van Schroders.

De comeback van Big Tech

AI is de grote drijver dit jaar. Bedrijven met de diepste zakken hebben de beste kansen, zo denken beleggers. Jan-Willem Nijkamp analyseert.

FOMO is de nieuwe TINA

"Huidige omgeving bijzonder gunstig voor vastgoedbedrijven"

Vastgoedbedrijven zijn betaalbaar en inflatiebestendig en bezitten bovendien vaak sterk ondergewaardeerde activa. Rick Romano, hoofd vastgoedaandelen wereldwijd bij PGIM Real Estate is reuze positief.

Europese banken zijn sterker dan Amerikaanse

Dat is de conclusie van CNBC. "European banks are safer, stronger, cheaper than U.S. ones said Davide Serra, chief executive officer of Algebris Investments, who stressed the higher liquidity ratio of European banks — around 160% — versus 120% in the U.S."

Goud is NIET de veilig haven

"Gold cannot be considered portfolio insurance because insurance is always there when needed. Investors seeking to diversify their portfolios away from the risks of traditional stocks and bonds should consider other assets that have low correlations to stocks and bonds but have higher expected (though not guaranteed) real returns." Diepgaande studie.

Hoe presteert een fondsmanager na een overstap?

Fondsmanagers die overstappen naar een ander fondshuis of hun eigen beleggingsboetiek starten, is aan de orde van de dag. Morningstar onderzocht de beleggingsresultaten van ruim 500 fondsbeheerders na hun transfer.

Een van de conclusies: "Gemiddeld neemt de alpha-factor van een fondsmanager toe in de eerste drie jaar na zijn vertrek. Ligt die op 0,67% per jaar bij het oude fonds, bij het nieuwe is dat maar liefst 1,36%."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De wereld heeft een schuldenprobleem

Het ene land heeft er meer last van dan het andere. "While debt has risen across advanced and developing economies alike, the problem is most acute in low- and middle-income countries where debts were already too high before the COVID-19 pandemic. Worse, offering relief to these societies has become harder than ever", aldus Anne O. Krueger voor Project Syndicate

"Teleurstellend, zaak van lange adem"

Het zal nog wel even duren voordat het bewaren en archiveren van informatie op het ministerie van Financiën, de fiscus en de Dienst Toeslagen op orde is, waarschuwt minister Sigrid Kaag. Op dit moment gaat er heel veel mis, en dat is niet van de ene op de andere dag opgelost. "Het moet sneller en er is nog veel werk te doen, maar het zijn taaie processen, het is een zaak van lange adem", zegt zij in het wekelijkse gesprek van RTL Z met de minister van Financiën.

Duidelijke beleggingskeuze van ING

Bitcoin kan naar 169.000 dollar

"Bitcoin is still in the throes of the early adopter phase. If it crossed over into the early majority phase, it would reach a price of $50,870. If it was to reach the late majority phase, it could surpass $169,000." Enfin, Morningstar US probeert de waarde van bitcoin vast te stellen.

Wat betreft de komst van de digitale euro

