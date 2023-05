Must read: Heeft tech het beste gehad?

Noodzakelijke transformatie voedselsysteem biedt beleggingskansen

"Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie." Dat biedt de nodige kansen voor beleggers, zo blijkt uit een uitgebreide en concrete studie van PGIM.

Outperformance van tech is niet houdbaar

De ongekende outperformance van technologie suggereert dat er een vorm van sector- of beleggingsrotatie op komst is. Welke sectoren kunnen profiteren van een uitstroom uit de techsector? Of is FOMO helemaal terug?

"Risk managers at big institutional firms are saying, 'Look, the markets are going up, and you can't sit around and do nothing, you have to participate.' The cost of missing out may be just too high." https://t.co/XEs4OmgIkC — Jesse Felder (@jessefelder) May 22, 2023

Liever tech dan olie

Column Chris Iggo van AXA IM: "Future growth depends on technology, not on war-driven, super-normal profits boosting the share prices of fossil fuel extractors."

Sell in May and go away?

Daar is Jim O'Neill dit jaar wel voorstander van. "While investors should never let rules of thumb override financial fundamentals, there are times when the fundamentals can become quite hazy. In fact, recent inflation figures and other high-frequency indicators suggest that we are in such a period right now."

Het risico van green bonds

"Een portefeuille van Europese groene obligaties zou over het algemeen een betere kredietkwaliteit hebben vanwege een overweging in kernobligaties, maar zou worden blootgesteld aan een hoog looptijdrisico, waardoor deze niet geschikt is om als anker te dienen in een typische brede beleggingsportefeuille" Morningstar heeft het verhaal.

Vergeet de farmasector niet

Het toevoegen van gezondheidszorgaandelen aan een beleggingsportefeuille heeft voordelen vanwege de stabiliteit en groeimogelijkheden van de sector. Prima verhaal.

Een nieuwe kijk op risicobeheer is gewenst

Klassieke spreiden over aandelen en obligaties biedt niet langer de bescherming die dat eerder had, betoogt Michael Walsh van T. Rowe Price. 2022 was ook voor hem een eye-opener.

The case voor Japanse aandelen

Column Martine Hafkamp: "Hoewel de Japanse samenleving vergrijst, blijven bedrijven prima overeind. Ze richten zich in toenemende mate op het creëren van aandeelhouderswaarde, mogelijk omdat Japanse bedrijven door het conservatieve beleid uit het verleden op een berg cash zitten. Denk daarbij aan het inkopen van eigen aandelen."De Nikkei gaat dit jaar als een speer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Niet gezellig, wel duurzaam

De milieuvoordelen van de verschuiving naar #thuiswerken, met een schatting van de lagere emissies door een lager energieverbruik op kantoor en minder woon-werkverkeer per auto. Lees er over in de #SustainaWeekly:https://t.co/dtH4qZ6ayQ pic.twitter.com/9KZiZc1vJ2 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 22, 2023

Waar blijft die voorspelde nieuwe grondstoffensupercyclus?

Commodity price changes over the last year…

Sugar: +29%

Silver: +11%

Gold: +8%

US CPI: +4.9%

Coffee: -11%

Copper: -13%

Soybeans: -23%

Corn: -29%

Gasoline: -32%

Brent Crude: -33%

Zinc: -34%

WTI Crude: -35%

Heating Oil: -35%

Cotton: -39%

Wheat: -48%

Lumber: -48%

Natural Gas: -68% — Charlie Bilello (@charliebilello) May 22, 2023

"Meerderheid Nederlanders bewust bezig met eigen financiën"

De huidige hoge inflatie heeft ervoor gezorgd dat maar liefst twee derde (65%) van alle Nederlanders zich bewust bezighoudt met de inkomsten en uitgaven. Dat blijkt uit de Digitale Monitor van ING, waarin de bank onderzoek doet naar de belangrijkste trends in betalen en digitaal bankieren in Nederland.

Industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren dan in 2022

Bijna 20 procent van de verwachte investeringen wordt ingezet voor verduurzaming en energiebesparing. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Dit is inflatie