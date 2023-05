Must read: Beleggers herontdekken Japan

Beurstumult scheidt kaf van koren

Nadat de kruitdampen van het spectaculaire beleggingsjaar 2022 zijn opgetrokken, – zowel aandelen als obligaties verloren fors – kan de balans worden opgemaakt. Welke fondshuizen en welke fondsen wisten volgens Lipper Refinitiv niet alleen hun peers te verslaan, maar boekten ook in de twee jaar voor 2022 even sterke als consistente rendementen?

Healthcare megatrend ongebroken

Nuveen gelooft dat farma- en biotechbedrijven op de beurs een adempauze hebben genomen. De megatrend naar meer groei staat echter nog altijd als een huis.

Consument blijft negatief

Consumenten waren in mei vrijwel even pessimistisch als een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is laag. In mei kwam het vertrouwen uit op -38, tegen -37 in april. Consumenten waren negatiever over het economisch klimaat. De koopbereidheid van consumenten was iets positiever, zo meldt het CBS.

Het probleem met factorbeleggen

"Factors aren’t permanent. If you do decide to tilt your portfolio in favor of one factor or another, I wouldn’t go too far—because what worked yesterday might not work tomorrow." Sterk verhaal van Adam Grossman.

Japanse kansen

Column Martine Hafkamp: "Hoewel de Japanse samenleving vergrijst, blijven bedrijven prima overeind. Ze richten zich in toenemende mate op het creëren van aandeelhouderswaarde, mogelijk omdat Japanse bedrijven door het conservatieve beleid uit het verleden op een berg cash zitten. Denk daarbij aan het inkopen van eigen aandelen." De Nikkei gaat dit jaar als een speer.

Japan has its best times since your last walkman w/Nikkei at highest level since 1990. Corporate governance is far better and sustained growth may finally be here, but how high the sun rises this time depends much on the yen. https://t.co/OGkQcNxzOu pic.twitter.com/auDFjQihcV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 22, 2023

Het is erop of eronder

Ja, de Fed gaat dit jaar al verlagen?

Bank of America sees 200 bps of Fed rate cuts by November 2024 pic.twitter.com/Fniq6gdkBi — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 21, 2023

High-yield obligaties of dividendaandelen?

Voor het genereren van inkomsten kunnen hoog renderende obligaties een sleutelrol spelen in een portefeuille. Maar wees bewust van de risico's in markten met een hoge volatiliteit, schrijft Morningstar.

High yield is zeker geen crowded trade

BofA Credit Market Survey: extremely light positioning in HY pic.twitter.com/RIwUVhXSZI — Mike Zaccardi, CFA, CMT ?? (@MikeZaccardi) May 21, 2023

Wallstreet is positief over Chinese tech

“The regulatory environment for Internet companies appears to be easing." CNBC heeft het verhaal.

Onderwijl vliegt Amerikaanse tech

In case you missed it. The combined market cap of #Alphabet, #Amazon, #Apple, #Meta, #Microsoft, and #Tesla is up USD 2.4 trillion since the start of this year.



That is 1.5 times the TOTAL market cap of the German #DAX Index.



It's all relative! pic.twitter.com/gZDcOlrvmW — jeroen blokland (@jsblokland) May 21, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actieve managers zijn goed bezig.

Huizenmarkt: dalende prijzen, dalende transacties

In april waren de prijzen van bestaande #koopwoningen gemiddeld 4,4 procent lager dan in april 2022. T.o.v. maart daalde de prijzen met gemiddeld 1,1 procent.https://t.co/PSwDYUxpt2 pic.twitter.com/qNVw6Ziavf — CBS (@statistiekcbs) May 22, 2023

