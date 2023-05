Must read: de beste fondshuizen en fondsen van Nederland

De winnaars van de Refinitiv Lipper Awards 2023

Nadat de kruitdampen van het spectaculaire beleggingsjaar 2022 zijn opgetrokken, kan de balans worden opgemaakt. Dit zijn de fondshuizen en fondsen die volgens Lipper Refinitiv niet alleen in 2022 hun peers wisten te verslaan, maar ook in de twee jaren ervoor even sterke als consistente rendementen hebben geboekt.

Eerlijk verhaal zonder steun

In navolging van Paul Volcker riep hoofdeconoom Huw Phil van de Britse centrale bank onlangs op echt werk te maken van de inflatiebestrijding. Hij moest zijn woorden bijstellen tot verbijstering van monetair econoom Edin Mujagic.

Op naar een structureel hogere inflatie

Beleggers moeten zich opmaken voor een structureel hoger inflatieniveau. De doelstelling van 2% is niet haalbaar, denkt Robert Lind van Capital Group.

In maart 2023 betaalden Nederlandse consumenten gemiddeld 18,4 procent meer voor voedingsmiddelen dan een jaar geleden. De wereldvoedselprijsindex is echter sterk gedaald. Koopman en Stuut verklaren deze ogenschijnlijke tegenstelling. https://t.co/ciUIWsPGf1 — Economenvakblad ESB (@ESBtweets) May 19, 2023

Chinese aandelen kopen?

China is weer open en de grote verstoringen in de wereldeconomie lijken verleden tijd. Daarom wordt 2023 misschien wel weer een goed jaar voor Chinese aandelen. Maar waar moet je op letten als je overweegt ze te kopen? Morningstar zocht dat uit.

Land van de herrijzende zon

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa geeft heel veel redenen waarom het nu verstandig is om de Japanse beurs op te zoeken.

Obligatiefondsen: hoe goedkoper, hoe beter

Zo wijst studie van Morningstar US uit. "Given this, investors are well advised to avoid bond funds that carry a steep price tag. These funds face steeper odds of outperforming and are likelier to be more volatile along the way."

Niet minder maar meer regels door Brexit

"We've left the EU and we've lost none of that bureaucracy, if anything we've actually increased it"



Investor Guy Hands says businesses in the UK face "more rules" now than they did before Brexit https://t.co/JK2IQ2zJAn pic.twitter.com/QzoYry5014 — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 18, 2023

Waarom Erdogan wint

Daron Acemoglu voor Project Syndicate: "Turkey’s autocratic president and his Justice and Development Party (AKP) are likely to retain power, despite rampant corruption and economic mismanagement. That’s good news for other right-wing populists, but very bad news for Turkey’s cratering economy"

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Brede welvaart?

Natuur en samenleving volgens CBS onder druk

Natuurbehoud als belegging wordt steeds populairder

Hoe #belegbaar is #natuurlijk #kapitaal? Vijf belangrijke zaken die Willem Schramade heeft gehaald uit een recente discussie over het steeds belangrijker wordende #beleggingsthema natuurlijk kapitaal: https://t.co/0NgXPb4aUU pic.twitter.com/swlwkE6Cdu — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 18, 2023

Off topic: Het is druk in de ruimte